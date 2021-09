Gervasio Sánchez critica la hipocresia dels governs europeus amb els refugiats afgans 

El fotoperiodista Gervasio Sánchez, de visita a Sabadell per inaugurar la seva exposició sobre el setge de Sarajevo (1992-1995), s’ha expressat de manera contundent sobre la crisi afganesa. “L’any 2019 a ningú li interessava l’Afganistan, quan ja s’intuïa que tot se n’anava a la merda. Em vaig emprenyar amb mitjans d’aquí perquè hi fessin cas. I sense èxit”, ha recordat.

No només al 19. També al 2015: “A veure, almenys des d'aquell any que desenes i desenes de milers d’afganesos van fugir del país, passant per Iran, Turquia i Grècia fins arribar a Alemanya”. Uns van arribar, d’altres quedaren al camí. “I tenim refugiats afganesos a tot arreu, a països de la Unió Europea també, on la policia els tracta literalment a potades”, ha criticat durament.

Tanmateix, en aquest 2021, “tothom està intentant portar-se una família afganesa aquí i ara”, ha afegit, remarcant les contradiccions entre una situació i l’altra. “Com pot ser que surti un el president espanyol dient Misión cumplida? No, perdona, des del 2001 i fins avui que l'Afganistan ha estat un desastre”.

No és l’únic polític que ha deixat nu. “No hi ha Govern amb el que no m’hagi barallat des dels anys 80. I el president espanyol que més parlava de pau, és el que més armes va vendre a l’estranger”, ha enraonat el fotoperiodista, amb una forta crítica a l’exportació armamentística.

També ha assenyalat que els mitjans de comunicació de masses “estan atrofiant el pensament crític de la població”, tot apuntant “tertulians de pacotilla” i “els experts-en-tot”.

25 anys de Sabadell-Sarajevo

Les seves paraules, avui al casal Pere Quart, han estat seguides per una trentena de persones, entre les quals moltes de les quals van participar del viatge solidari -ara fa 25 anys- de sabadellencs a Sarajevo.

L’exposició fotogràfica, precisament, està comporta per parelles de fotografies en les que es compara una imatge dels anys de la guerra (1992-1995) amb la mateixa perspectiva i enquadrament però uns 15 anys més tard. Aquesta gràfica comparativa permet observar tant la destrucció com la reconstrucció (o el que s’ha fet fins ara) de la ciutat. “Una guerra no acaba fins que se superen les conseqüències”, ha conclòs Sánchez.

