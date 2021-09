La màgia d'El Pot Petit encisa Sabadell

El Pot Petit ha aconseguit aquest migdia fer cantar i ballar 300 privilegiats a la font de Can Rull. Són els que han aconseguit entrades pel concert de les dotze, i alguns més que l'han seguit per l'emissió per Internet que ha fet l'Ajuntament. L'espai s'ha omplert amb tot el públic assegut, mascareta posada i respectant les mesures de prevenció del coronavirus. Hi haurà una segona actuació aquest mateix dissabte a les 18 h -entrades igualment esgotades- i el consistori treballa per programar-ne un altre més endavant.

Ha estat un concert on han gaudit petits i grans, tal com explicaven pares i mares que han acompanyat els seus fills, molts encara en cotxet o sense dir gaires paraules, però gaudint igualment de l'ambient. La Maria Mas hi ha anat amb el marit i els fills perquè "les cançons són xules, als nens els agraden i als grans també ens fan riure". El Pot Petit va néixer el 2009 i s'ha anat forjant en concerts, però sobretot també en viatges amb cotxe, a les escoles i a les cases.

Amb l'ajuda del públic, mica en mica tots els animals han anat sortint del pot petit. Primer el drac, un drac valent que ajuda a la gent i no és pas dolent, i després altres com el lleó o el mico. Segons Èric Duran, aquest grup agrada perquè és una combinació entre "tranquil·litat i bona gent". A casa seva el seu fill Jordi els mira habitualment al YouTube. Ho comparteix Marta Duran, que afegeix que als nens "els motiva perquè els recorda quan estan bé". Tot i que estava asseguda, al final els seus fills petits han aconseguit treure-la a ballar, i és que la Jana, el Pau i la Melmelada Band -els integrants del grup-, han regalat dos bisos per acabar als sabadellencs. Primer han demanat al públic quina cançó volíen escoltar, i l'escollida ha estat El cuc poruc, mentre que després ha tancat el concert El Rock de la Formiga, ulleres de sol posades i tot.

Alguns han vist el concert des del trenet del Parc Catalunya, que anava fent les seves voltes habituals i passa per la font de Can Rull. D'altres l'han vist o escoltat des del voltant de la font, a l'exterior del recinte perimetrat. És el cas del Joan Carbonés, que explica que "el meu fill de dos anys se sap totes les cançons!". El sabadellenc creu que "és una llàstima que les entrades estiguessin exhaurides perquè sembla que hi ha més espai per omplir, crec que no l'han optimitzat tot".

