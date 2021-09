L'espectacle de Dàmaris Gelabert, un bàlsam per al públic familiar

Dàmaris Gelabert s'ha fet seu el públic en el penúltim dia de Festa Major de Sabadell. La pedagoga i musicoterapeuta ha fet dos concerts al llarg del dia d'avui i ha aconseguit que el públic, format majoritàriament per famílies, gaudís del seu espectacle, que porta el lema de Mou el cos. Els 300 assistents a la Font de Can Rull han ballat i han entonat moltes de les cançons de Gelabert.

La cantant ha sigut fidel al seu estil: fer del concert un joc amb el públic. La interacció ha estat constant, com sol ser habitual en els espectacles de Gelabert. Aquest cop, a més, ha portat temes nous com Mou el cos i Bye bye monstre, del musical de Dagoll Dagom, a banda de cançons ja conegudes com Anem a la piscina o Tothom s'equivoca.

En marxa el segon concert de @DamarisGelabert a la Font de Can Rull. 🎥Vídeo: Lluís Franco (@Saballut) #Sabadell pic.twitter.com/eTCsQ4W1AP — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 5, 2021

Dàmaris Gelabert no marxarà massa lluny, ja que aviat tornarà a Sabadell per oferir un espectacle gratuït, segons va avançar l'Ajuntament fa uns dies. Com a curiositat, cal dir que l’idil·li de Gelabert amb els concerts va començar a Sabadell. Era l’any 2015 i ella sola es va plantar a la plaça del Gas per participar en el Petit Embassa’t. Sis anys després la seva música és coneguda arreu de Catalunya.

