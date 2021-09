El dispositiu policial de Festa Major

Ens agradaria no haver de començar aquest editorial d’aquesta manera. El Diari –totes les persones que l’integren– condemna amb fermesa i expressa la seva total repulsa respecte a l’agressió sexual que va tenir lloc la matinada de dissabte al parc de Catalunya i que va avançar aquest rotatiu. Qualsevol acte de violència, vexació, intimidació i contra la indemnitat sexual de les dones és aberrant, mereix ser perseguit i castigat de forma severa i exemplar.

Una noia de 17 anys –com tantes noies, podria ser la nostra filla– va sortir a passar-s’ho bé amb els seus amics per Festa Major i va acabar la nit de la pitjor manera. Com a ciutat no ens ho podem permetre. La violència envers les dones és símptoma que hi ha presumptes agressors entre nosaltres, i tindrem un problema social fins que no visquem en termes d’igualtat i respecte total entre homes i dones –i entre tots els col·lectius–.

La causa de l’agressió sexual és aquesta i no cap altra. Mossos d’Esquadra i Policia Municipal van desplegar-se durant tot el cap de setmana de Festa Major. El desplegament ha estat total durant les celebracions. No es pot criticar el dispositiu per associar-lo amb l’agressió sexual ni amb la presència de ‘botellons’. La policia ha fet la seva feina, ha aconseguit una Festa Major cívica i ha evitat imatges de les pedregades i aldarulls. Sabadell no ha estat com Barcelona ni Llinars. Per sort.

