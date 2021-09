El nostre comerç, distinció de ciutat

El comerç sabadellenc contribueix de forma decisiva a l’economia de la ciutat. Genera 641 milions d’euros anuals (valor afegit brut, 2018) i esdevé el segon sector per volum d’activitat econòmica. Per fer-se’n una idea, la xifra és el mateix que dir que el conjunt del comerç genera 2.960 euros per càpita.

Les dades confirmen el que ja podem veure a simple vista en diversos racons de Sabadell: des de l’avinguda de Matadepera fins a la de Barberà, passant per la milla d’or, fins a arribar a Sol i Padrís, entre molts d’altres, és la mostra de la vitalitat que atorga el comerç a la vida sabadellenca. Les botigues no són només economia, també constitueixen un valor social afegit a les ciutats.

Tal com ens ha explicat Albert Recio, professor d’Economia Aplicada de la UAB, el comerç sempre ha tingut una funció social. “Els barris creats pel franquisme, com els Merinals, es van construir de tal manera que no poguessin tenir gaires botigues. Sense comerç, s’evitava part de la interacció social i s’aconseguia més control de la població”, indica. Les botigues de barri, les que tenim al costat de casa, són molt més que un lloc on anar a comprar. Són qui hi despatxa: la Maria, el Joan, el Miguel, l’Encarna, la Montse, l’Enric, el Jaume... I aquelles converses tan quotidianes i properes amb el veí de la cantonada o l’antic company d’escola. Necessitem el comerç de proximitat.

Publicitat