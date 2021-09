El col·lectiu de les dones embarassades és un dels que ha tingut més dubtes a l’hora de vacunar-se contra la Covid-19. Pensant en els seus bebès, i també en elles, els han sorgit preguntes que en molts casos han volgut resoldre abans de rebre la primera dosi.

Una d’aquestes persones és la sabadellenca Mariona Ferrandiz Rovira, de 35 anys i embarassada de 28 setmanes del que serà el seu primer fill. Biòloga de professió, quan li va arribar el torn de vacunar-se per edat reconeix que li van entrar tots els dubtes.

“Vaig intentar buscar informació i no trobava dades que em convencessin, consistents amb el fet de vacunar-te”, recorda. Principalment, el que li preocupaven eren “les conseqüències per a la criatura a mitjà i llarg termini” perquè és del que encara no hi havia literatura científica.

Evitar complicacions

La llevadora del servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP Sant Fèlix Meritxell Gómez Maldonado fa una crida a vacunar-se. “La vacuna és segura i així s’estan protegint elles i els seus bebès”, subratlla. I afegeix que científicament “res fa preveure que hi hagi complicacions”. En tots els casos, però especialment aquest, recomana vacunar-se “sobretot perquè tinguin immunitat i no puguin fer complicacions greus”, evitant així l’ingrés a l’hospital i probablement a l’UCI”.

Gómez remarca que “la vacuna no té cap efecte negatiu en la gestació. En un estudi fet als Estats Units i el Regne Unit amb 100.000 gestants s’ha vist que no té cap efecte, totes les entitats científiques potents recomanen vacunar-se”. Vacunant la gestant també s’aconsegueix que el fetus tingui immunitat, tot i que no se sap exactament quant dura. Després de vacunar-se, la llevadora apunta que les dones embarassades poden tenir els mateixos efectes secundaris que la població general (mal de cap, malestar, febre, etc.) i igualment poden prendre paracetamol per combatre-ho.

Havent-ho rumiat i parlat amb la seva parella, finalment Ferrandiz va optar per vacunar-se i a principis de setembre ja va rebre la segona dosi de Pfizer (a les embarassades només se'ls administra aquesta vacuna o la de Moderna). Com a efectes secundaris assegura que “només mal al braç, afortunadament”. Al final, el raonament va ser que “amb la incertesa vam posar per davant la meva salut a un possible risc que potser podia aparèixer més endavant” i que ara per ara no s’ha registrat enlloc.

Igual que la resta de la ciutadania, les dones embarassades es poden vacunar demanant cita prèvia al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/, anant a un dels espais habilitats per anar-hi sense reserva o bé preguntant al seu CAP si allà administren les dosis.

