Els Punts Liles atenen mig miler de persones per Festa Major

Els diferents Punts Liles que s'han ubicat a Sabadell durant la Festa Major han atès 585 persones, la majoria d'entre 16 i 24 anys i principalment dones (71%). Enguany, en el marc de la campanya Per una FM sense violències masclistes ni lgtbifòbiques l'Ajuntament va habilitar sis Punts Liles.

Es tracta d'espais de seguretat on es poden fer atencions en cas d’assetjament, abús o agressions sexistes i lgtbifòbiques, a més d’oferir informació sobre els recursos i serveis disponibles a la ciutat. Als Punts Liles hi ha una psicòloga i sempre són un mínim de dos professionals amb formació específica sobre violències masclistes.

Enguany, però, per Festa Major no s’ha tractat cap agressió en el Punt Lila. La majoria d'atencions han estat informatives i s'ha difós la tasca del Servei d’Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) de Sabadell. No obstant això, sí que han atès quatre dones que han informat d'una situació de violència masclista pròpia o propera, tot i que no s’han produït durant la Festa Major. Aquests casos han estat derivats al SIAD.

El punt que ha realitzat més atencions ha estat del passeig de la Plaça Major la nit del divendres, dissabte i diumenge, amb un total de 453 atencions. Els altres Punts Liles han estat a la plaça de la Sardana, el divendres a la tarda coincidint amb el Despertar de Festa Major; a la plaça del Treball el dissabte a la nit, en el marc del concert de Barraques; i a l’entrada de l’estadi de la Nova Creu Alta, durant el primer partit de la temporada del Centre d’Esports Sabadell a la ciutat.

De fet, els Punts Liles s'han multiplicat per set des que es van posar en marxa, l'any 2018. En el que va d'any ja se n'han habilitat 22.

La víctima de la violació ha rebut el suport municipal

"Els Punts Liles són espais de prevenció, però també un punt segur per a persones que es poden trobar en situació de perill", ha dit la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell. Pel que fa a la noia que hauria estat agredida sexualment al Parc de Catalunya, Morell ha assegurat que s'ha ofert suport a la víctima i han posat a la seva disposició "tots els recursos", com el SIAD.

En el marc de la campanya Mou-te amb seguretat, que ofereix cobertura gratuïta en els desplaçaments si hi ha situació de risc, les associacions de taxistes asseguren que no s'ha hagut de fer cap servei en el marc d'aquesta iniciativa. En paral·lel, també han funcionat les parades intermèdies dels autobusos de Transports Urbans Sabadell (TUS) per facilitar una parada més propera a la destinació dels usuaris en horari de nit del servei.

