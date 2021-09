La Casa Miralles tornarà a ser un restaurant al novembre

El grup de restauració japonesa Bokoto ha llogat la Casa Miralles per obrir-hi a finals de novembre el seu primer establiment a l’àrea de Barcelona. La inversió per obrir serà d’entre 500.000 i 600.000 euros.

L’immoble, situat al carrer de Gràcia, 131 (Centre) està protegit perquè és d’estil neogòtic i obra dels arquitectes sabadellencs Gabriel i Juli Batllevell l’any 1893. També se’l coneix com a Casa Bru en referència al seu antic propietari, el comerciant Josep Bru. Aquestes característiques són les que han cridat l’atenció dels socis de Bokoto. Un d’ells, Roland Vigatà, destaca que “Sabadell és una ciutat amb la seva pròpia filosofia i idiosincràsia i això és important”. L’empresa va néixer a Lleida, d’on són els seus propietaris, i des d’allà ha crescut amb nous establiments a Saragossa, Tarragona i a l’estació d’esquí de Vaquèìra.

Posicionament de Sabadell

Ara han triat Sabadell perquè es volen acostar a la zona metropolitana de Barcelona valorant aspectes com el nombre i tipus de restaurants que ja hi ha, la població i el PIB del municipi. Consideren que a la capital catalana ja hi ha molta oferta, així com a Sant Cugat. Vigatà subratlla que “d’aquesta casa t’enamores, reformada amb el nostre estil pot quedar un projecte molt bonic”. La reforma conservarà l’essència de l’edifici, on destaquen les baranes de ferro forjat així com la torre central. Les obres duraran sis setmanes i comportaran incorporar-hi terra de fusta i una solució per amagar el cablejat de telefonia i internet de la façana.

La gerent de la immobiliària sabadellenca Toplocation, Lídia Torrents, intermediària en el procés de lloguer, comparteix que amb aquesta inauguració “es donarà un gran valor” a l’edifici i la zona on es troba, en una zona molt cèntrica, entre les places del Pi-pi i Granados. La mateixa casa ja va acollir fins fa uns mesos un altre restaurant. L’arribada de Bokoto ve beneïda pels socis del restaurant Presseguer, també al carrer de Gràcia i propietat d’un altre grup lleidatà. “Ens han donat molt bona referència, estan molt contents amb Sabadell”, destaca Roland Vigatà.

Bokoto oferirà una carta molt àmplia perquè tothom pugui gaudir de la cuina japonesa, amb plats més senzills perquè agradin i d’altres més elaborats com la tonyina de Balfegó pels clients més selectes. El restaurant contractarà una quinzena de persones.

