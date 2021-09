Sergio Aguza: el fitxatge més esperat pel mig del camp arlequinat

Tancat. El famós '8' ja té nom i cognom: Sergio Aguza. Era l'objectiu prioritari de la direcció esportiva del Centre d'Esports i després de moltes setmanes de negociacions i estira-i-arronsa, s'ha arribat a un acord total. El migcampista de 29 anys, nascut a Sant Boi de Llobregat, ja és nou jugador arlequinat i aquest dimecres ja entrenarà amb els seus nous companys al CAR de Sant Cugat. Arriba com a agent lliure -condició indispensable per poder fitxar fora del termini- després de rescindir el seu contracte -fins al 2023- amb la UD Almeria, club en el qual va militar tres temporades en dues etapes. L'exentrenador del Centre d'Esports, Rubi, considera que no encaixa en el seu sistema de joc.

Aguza ha volgut esperar possibles ofertes de Segona A abans d'acceptar la proposta arlequinada. Arriba amb una notable experiència a Segona A: 168 partits repartits en diversos clubs. De fet, es va formar a la pedrera del Real Madrid Castilla i va debutar amb el filial a la categoria de plata. Després d'una efímera etapa en el Milton Keynes Dons de la Segona Divisió anglesa, va retornar al futbol espanyol, a les files de la Ponferradina (15/16). A partir d'aquí, una trajectòria una mica moguda i irregular: Alcorcón, Córdova i Almeria, club que el va cedir al Cartagena i Ponferradina durant la passada temporada 20/21.

La contractació d'Aguza arriba amb l'objectiu de reforçar una parcel·la amb pocs efectius i que ha donat símptomes de debilitat en aquest inici de lliga. La situació s'ha agreujat amb els problemes físics de Ramon Folch, teòricament l'home que havia d'agafar les regnes de l'equip com a cervell i distribuïdor de joc. Davant el Barça B, Antonio Hidalgo només tenia disponibles a Xavi Boniquet, Facu i el jove Sergi Altimira que va debutar a la segona part. Aguza hauria d'aportar poder creatiu i augmentar la producció ofensiva. Ara caldrà comprovar el seu estat físic després de gairebé tres setmanes sense entrenar en una dinàmica d'equip. No es descarta, però, que pugui viatjar a Algesires per accelerar l'adaptació al vestidor.

