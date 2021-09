Identifiquen clans de Terrassa i Santa Coloma al tiroteig de Sabadell

Els Mossos d’Esquadra han identificat diversos clans de nacionalitat dominicana –procedents de Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i en menor mesura Barcelona– entre els presents al botellón que va acabar en un tiroteig el passat dilluns a la matinada a Sant Pau de Riu-sec.

Cinc persones van resultar ferides –dues d’elles de gravetat– després que un home obrís foc contra un grup de persones que estava bevent de matinada a les proximitats de la zona comercial. La policia catalana treballa en dues hipòtesis: un enfrontament a trets entre dues bandes llatines o bé una venjança passional de l’home. Una dona embarassada va perdre el seu fill després de rebre un impacte de bala.

Segons apunten fonts policials, ja feia dies que diversos grups de joves rondaven per Sant Pau de Riu-sec. Es col·locaven allà per beure fins a les tantes de la matinada. Les últimes nits es va poder veure un grup procedent de Terrassa, majoritàriament assentat al barri de Sant Pere i caracteritzat pel seu caràcter conflictiu.

El clan havia estat vinculat amb el tràfic de drogues, en concret de cocaïna, segons ha pogut saber el Diari. “Deurien arribar fa uns deu anys, es van ficar en el negoci i es van tornar agressius”, explica una persona coneixedora del grup criminal, que recorda: “Es cobraven els deutes de qualsevol manera”.

Tant els Mossos com la Policia Municipal –en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i el responsable del centre comercial Via Sabadell– tenen previst augmentar la seguretat i contenir els botellons a la zona després del tiroteig, que està sent investigat per l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos de la Regió Policial Metropolitana Nord.

“No sabíem on ficar-nos”

El tiroteig es va iniciar de cop i sense previ avís, enmig d’un botellón en què hi participaven unes 200 persones, segons testimonis. En qüestió de segons, una gentada va sortir corrent del botellón atemorida: “La gent marxava fugint cap a l’autopista, espantada. No sabíem on ficar-nos”, explica una de les testimonis del tiroteig que va tenir lloc ahir, Cristina Sugey, que va veure com una de les víctimes es va desplomar, ferit, a les portes del Mc Donalds.

