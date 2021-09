Endesa inverteix 250.000 euros per millorar la xarxa del sector Ponent

La companyia elèctrica Endesa ha invertit 250.000 euros per millorar el servei del sector Ponent. L’empresa està fent obres a la cruïlla entre la carretera de Terrassa i la rambla d’Ibèria per reconfigurar la xarxa elèctrica de mitjana tensió del sector. Els treballs comporten una petita afectació en el trànsit perquè puguin treballar els operaris, tot i que no arriben a tallar cap carril de circulació, i acabaran a finals d’octubre. Les obres sí que afecten el carril bici.

Fonts d’Endesa remarquen que les obres es fan per millorar el servei. “La instal·lació que hi havia funcionava, però era molt antiga i ara s’aplica nova tecnologia”, expliquen. A més, afegeix la companyia, aquests treballs són una de les principals inversions que fan aquest any a la ciutat amb la intenció de millorar contínuament la infraestructura i garantir la prestació del servei.

Què s’hi fa?

Concretament s’elimina un centre de repartiment elèctric, una mena de caseta més petita que una subestació. En aquest punt hi arriben les línies de mitjana tensió i es redueix el voltatge per alimentar altres sectors, passant de 25 a 11 kV per servir el mercat elèctric, ja siguin cases o comerços.

Tot i la importància dels treballs, que impliquen moure línies i tenen certa complexitat tècnica, Endesa assegura que els clients no tindran cap afectació.

Es dona la circumstància que la tempesta del passat 14 de setembre va deixar sense llum durant diverses hores veïns de la ronda de Ponent. Una afectació provocada per la pluja que des de la companyia es va reparar puntualment i es desvincula d’aquestes obres que s’estan fent ara.

