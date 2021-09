Sergio Aguza: "Vull tornar a Segona A de la mà del Sabadell"

Nascut a Sant Boi de Llobregat, però ell i la seva família es consideren veïns de Viladecans. Ara Sergio Aguza jugarà a prop, al Sabadell, i en una categoria per sota a la qual ho ha fet en tota la seva carrera professional. "És cert, sempre ha jugat a la Segona Divisió A i això és un motiu més per tornar-n'hi i el meu objectiu és fer-ho de la mà del Sabadell. M'agrada aquesta responsabilitat, és un repte per a mi", ha deixat clar l'últim fitxatge arlequinat del mercat d'hivern, treballat a foc lent durant moltes setmanes.

"Ha estat una situació estranya i atípica, mai m'havia passat. Vaig rescindir l'últim dia del mercat a l'Almeria i vaig voler tenir un temps per reflexionar i analitzar quina era la millor opció. El Sabadell ha insistit moltíssim, he parlat molt amb José Manzanera i m'ha transmès una il·lusió important per comptar amb mi. Penso que el projecte és molt ambiciós i la plantilla és de les millors de la categoria". Així ha explicat Aguza la seva arribada a la Nova Creu Alta.

Assegura que se sent bé, amb bones condicions físiques. "Vaig entrenar fins a l'últim dia en l'Almeria i les tres setmanes sense equip ho he fet pel meu compte amb l'objectiu de no perdre el to físic. Per jugar a Algesires? Això ja és una qüestió de l'entrenador, però jo estic a un bon nivell i només puc dir que estic disposat a aportar el màxim". Sobre el mal inici de lliga, ha tret ferro i ha fet servir el seu ofici: "Estic segur que anirà a més. Ara s'estan fent les bases, ha vingut gent nova i el més important és el final. La plantilla té capacitat per estar lluitant a dalt. Cal tenir tranquil·litat i creure en aquest equip".

És evident que el seu fitxatge ve condicionat per les mancances que s'han observat en la zona de creació del mig del camp. Aguza encaixa en aquest perfil del '8'. "Encara que em puc adaptar a altres posicions, em considero un mig centre ofensiu i he vingut a sumar perquè la màquina funcioni el millor possible". No només coneix a Kaxe per la seva última etapa a la Ponferradina, sinó que també ha coincidit amb altres companys com Diego Caballo o Jacobo. "Tots tenen molta qualitat", ha assegurat.

Satisfacció pels socis

En l'acte de presentació han participat el director general, Bruno Batlle; el director esportiu, José Manzanera, i components de la secció del CES Inclusiu que han pogut fer-se fotos amb la nova incorporació arlequinada sobre la gespa -enmig dels treballs de millora- de la Nova Creu Alta. Manzanera ha afegit que "ja vaig conèixer a Aguza de la seva etapa al Còrdova en un moment molt complicat que vam salvar i ara ha fet un pas molt important per estar aquí amb nosaltres. Els que coneixen la nostra manera de treballar saben que no prenem decisions sense meditar i el nostre objectiu era millorar la posició del '8'. No ha estat d'un dia per l'altra sinó una feina de moltes setmanes". També està convençut que l'equip començarà a guanyar i remuntar. "Això només arribarà amb la feina diària".

Per la seva banda, Bruno Batlle s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta de l'afició. Ja s'està a prop del gran repte dels 5.000 socis. "Estem encantats del seu suport i confiança després d'un descens i els problemes de la pandèmia. També és un reflex de la feina del club aquests últims anys per acostar-nos a la ciutat. Fa goig veure tantes samarretes del Centre d'Esports pel carrer". És una de les potes del Tracte Tornarem que va exposar el president Esteve Calzada. Ara queda concretar la part institucional: "Estem treballant en el tema i penso que anem amb la bona direcció. Les converses són positives, a l'espera de la resposta i els fets. Estic segur que arribaran", ha manifestat el director general del club.

