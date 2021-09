Es poden evitar les inundacions? Els veïns opinen

El passat dilluns la pluja va causar algunes inundacions a diversos carrers de Sabadell i, fins i tot, va obligar a tancar al públic el torrent de Colobrers, el dia d’avui encara clausurat. No és el primer cop que un xàfec genera destrosses. El passat 10 de setembre un aiguat va provocar desperfectes van ser encara més grans.

Mario: “S’ha de millorar el clavegueram”

El Mario, veí de la ciutat, està preocupat amb el creixement de les inundacions. “L’Ajuntament ha de millorar el clavegueram dels carrers”, proposa.

José Antonio: “No podem controlar el temps, però sí preveure’l”

Per la seva banda, el José Antonio considera que la meteorologia no es pot controlar i, encara menys, amb l’avenç del canvi climàtic. Així i tot, considera que es poden prendre mesures preventives per evitar les inundacions. “Es pot reforçar el manteniment dels carrers que tenen més risc d’inundar-se. Cal saber quines són les zones més complicades i actuar-hi amb antelació”, exposa. El José Antonio avisa que caldrà preparar-se per una tardor amb “pluges més fortes”.

Dolors: “Em costa veure una solució per evitar les inundacions”

La Dolors, professora d’un institut a Sabadell, va viure les inundacions de ben a prop, ja que l’aigua va entrar a les aules del centre. “A escala particular no podem fer res per aturar les destrosses ocasionades per l’aigua. Em costa veure una solució”, assegura. Ella opina, a més, que la virulència de la pluja no és conseqüència directa del canvi climàtic. “Altres anys ja havíem patit forts xàfecs que provocaven greus inundacions”, recorda. La Dolors pensa que són les administracions públiques les qui han de pensar com fer front al problema.

