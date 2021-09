Un centenar de treballadors protesta contra l'ERO del Banc Sabadell davant la seu de plaça Catalunya

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous davant la seu central del Banc Sabadell a la plaça de Catalunya de la capital vallesana per protestar per l'ERO que planteja l'empresa. Els treballadors consideren que l'expedient, que planteja acomiadar 1.936 persones, un 12,5% del total de la plantilla, no ha tingut en compte col·lectius com ara els empleats de 50 a 55 anys per acollir-se a les condicions plantejades.

A més, temen que la reestructuració respongui a una estratègia encaminada a una possible fusió o integració amb una altra entitat bancària, un fet que podria comportar una nova retallada de llocs de treball a curt termini. La concentració centralitza les accions de protesta dels treballadors a Catalunya, que es repetiran en set ciutats de l'Estat.

Tot i la pluja, la plantilla s'ha concentrat davant l'edifici que havia acollit la seu central de l'entitat, per posteriorment tallar la ronda Zamenhof en la seva confluència amb la plaça de Catalunya. El col·lectiu ha volgut manifestar el seu malestar amb l'expedient que hi ha sobre la taula, que proposa acomiadar 1.936 persones amb unes condicions que no consideren acceptables.

"Ometen un col·lectiu com el de 50 a 55 anys, a qui no acceptaran la voluntarietat en la sortida, ofereixen la meitat del salari a la resta de treballadors i unes cotitzacions a la Seguretat Social que no cobreixen el que queda de vida laboral per tenir una pensió adequada, i les baixes a divuit mensualitats estan a la meitat del que s'oferia fa escasses setmanes en el sector", denuncia Domènec Sadurní, secretari general de la secció sindical a Catalunya de CCOO al Grup Banc Sabadell.

En aquest sentit, denuncia que mentre es planteja reduir la plantilla, l'entitat ha tingut 220 milions d'euros de benefici en un semestre post-pandèmia i que el conseller delegat ha augmentat el seu salari "mentre tanques oficines que tenen beneficis". "No hi ha una organització raonable que ho expliqui, és un ERO salvatge que obeeix a unes casuístiques que de moment desconeixem", afegeix Sadurní.

Amb tot, creu que la retallada de personal és un pas més cap a un procés de fusió o integració amb una altra entitat bancària, una operació que apunta recorda que ja es va aturar mesos enrere i que es podria reprendre aviat, augura. "En les reestructuracions del BBVA i CaixaBank s'ha afectat un 12% o un 13% de la plantilla, mentre que al Banc Sabadell ja s'han afectat 1.817 treballadors i ara es proposen uns 1.936 més, fet que afectaria entre un 35% i un 40% del total", conclou.

El dia 30 de setembre s’espera la segona manifestació de protesta per l'ERO a Sabadell, aquest cop a la plaça de Sant Roc, a les 19 hores.

