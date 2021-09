El Sabadell amb l'únic objectiu d'aixecar el cap a Algesires

El Centre d'Esports afronta el desplaçament més llarg de la temporada -més de 1.100 quilòmetres- amb urgències. El partit d'aquest dissabte (17 hores) davant l'Algesires al Nuevo Mirador arriba, segons va admetre el mateix Antonio Hidalgo, en "un moment difícil, per les expectatives creades i l'actual realitat, però estic convençut en el que faig i el més important és que ells (els jugadors) hi han de creure. Tenim qualitat i capacitat per fer més coses bé i guanyar partits i en això estem insistint. Cal afrontar la situació amb valentia, nosaltres no canviarem el discurs ni la manera d'entendre el futbol. S'ha de tenir tranquil·litat, paciència i creure-hi".

Sobre la quota de responsabilitat, va insistir que "cadascú, en el seu àmbit, té la seva, però el màxim responsable és sempre l'entrenador. És el cap visible i sempre ho he vist així". Tampoc varia la seva percepció de la categoria i els rivals. "L'Algesires serà un rival molt difícil. Ve d'un gran resultat, té jugadors de moltíssima qualitat i compto en un bon ambient com a motivació. Conec les idees del seu tècnic Iván Ania perquè vam ser companys al Tenerife i serà un equip valent".

Després de fregar l'ascens al futbol professional la passada temporada -es va creuar en el camí la R.Sociedad B-, l'Algesires vol aprofitar aquest impuls emocional i lluitar a la zona alta de la Primera RFEF. Ivan Ania, que ja va pujar amb el Racing de Santander, ha dotat al seu equip d'un gran esperit ofensiu, com així demostra el 0-4 de la jornada anterior al camp de la Balompédica Linense en el derbi. Álvaro Romero (3 gols) és la principal amenaça ofensiva. L'afició, eufòrica, donarà màxim suport al seu equip en el modern Nuevo Mirador, estadi que coneix prou bé el Sabadell perquè allà va iniciar la seva cursa en el play-off d'ascens fa un any i dos mesos.

Sergio Aguza, sí; Ramon Folch, no

L'últim fitxatge arlequinat que va tancar la plantilla, Sergio Aguza, ha format part de l'expedició que ha sortit aquest divendres rumb a Algesires en un vol Barcelona-Màlaga i autobús fins a la ciutat gaditana . Hidalgo ha vist força bé a Sergio Aguza. "Va fer tota la pretemporada amb l'Almeria i el seu to físic és bo. És el '8' que volíem, un jugador que ens hauria de donar estabilitat amb la pilota i els tempos per millorar l'estructura d'atac i fer més mal a dalt". En contrapartida, Ramon Folch, que continua amb problemes al soli tot i no fer-se públic cap comunicat mèdic, continua de baixa.

LES DADES

Estadi: Nuevo Mirador.

Horari: Dissabte, 25 de setembre, 17 h

Àrbitre: José David Martínez Montalbán, Comitè murcià.

Temperatura prevista: 26º a l'hora del partit.

Últim antecedent: 2-3 (Segona Divisió A) en la temporada 1979/80: gols de Peralta (2) i Omar Sánchez.

