Anàlisi: per què els impostos de Sabadell pujaran un 3,7% el 2022?

Els principals impostos i taxes de Sabadell pujaran un 3,7% l’any 2022, segons la proposta del Govern municipal. L’increment general afectarà l’IBI, l’IAE i la taxa de residus, entre altres tributs i preus públics. L’Ajuntament ha congelat els impostos enguany per fer front a la crisi del coronavirus, però ara s’han de posar al dia. “Si no toquéssim els impostos, no podríem assumir alguns dels serveis de la ciutat”, argumenta al D.S. la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, que insisteix: “Si puja el cost de la vida, també pugen les despeses de l’Ajuntament. És així”.

L’increment general del 3,7% està per sota de la pujada de l’IPC (+3,9% a l’Estat, 2021). No obstant això, al marge de la pujada, l’avantprojecte d’ordenances fiscals preveu mantenir la bonificació del 75% en la taxa de terrasses fins acabar la campanya d’hivern 2021-2022 –és a dir, el 30 d’abril–.

La proposta té un caràcter provisional. Ara s’obre un període de negociacions entre l’equip de govern i l’oposició. “Estem oberts a parlar amb tothom”, explica González. Segons fonts municipals, l’objectiu és portar els canvis en les taxes i impostos del 2022 al ple a mitjans d’octubre i, a principis de novembre, presentar el projecte de pressupostos.

Junts vol mantenir el pacte amb el Govern

Junts per Sabadell –que ha pactat els comptes de 2020 i 2021 amb el PSC i Podem– espera mantenir l’avinentesa: “Tenim voluntat de pactar per poder tirar endavant els nostres projectes de ciutat, com l’eix Gran Via-Ripoll”, sosté el portaveu juntaire, Lluís Matas.

Tot i que aprova la pujada d’impostos, demana retocs en dues direccions: d’una banda, proposa posar crear ajuts i bonificacions per a emprenedors i autònoms i allargar la rebaixa en la taxa de terrasses. Així mateix, vol canviar la taxa de residus creada pel govern anterior: “No és solidari i no és just, perquè castiga les rendes més altes i a les famílies amb més fills, la majoria al Centre”, argumenta.

L’oposició, oberta a dialogar

ERC, Crida i Ciutadans no amaguen el seu descontent amb l’augment de les taxes i els impostos. “A Sant Cugat i a Terrassa han congelat les ordenances per al 2022. Com és que aquí no? S’han gastat diners a comprar el pàrquing d’FGC i s’ho podrien haver estalviat”, critica la republicana Èlia Soriano-Costa, que creu que “falta sensibilitat” respecte empreses i veïns. “Calen mesures quirúrgiques per crear activitat econòmica i protegir els més desfavorits”, insisteix. Per això, planteja crear una línia d’ajuts a fons perdut per les empreses d’1,7 milions d’euros.

Des de la Crida, Anna Lara titlla la pujada “d’incomprensible” i demana no aplicar-la: “És una clatellada als sabadellencs. El Govern s’oblida dels més vulnerables”, lamenta. “És desproporcionat”, coincideix José Luis Fernández, de Cs, que creu que la pujada “dona una sortida injusta a la crisi Covid”.

Els tres grups coincideixen que s’han de congelar impostos i falten incentius específics. I és més, pensen que el motiu real de la pujada no és l’IPC, sinó la “mala gestió”: “No saben gestionar i ara ho haurà de pagar el ciutadà”, resumeix Fernández.

Què significa l’augment?

Incrementar els impostos un 3,7% en què es tradueix? Segons els càlculs realitzats pel D.S., si una llar mitjana sabadellenca pagava 622 euros d’IBI l’any 2021, ara la factura serà de 645 euros –una diferència de 23 euros–. En el cas de la taxa de residus, l’increment mitjà serà de quatre euros: passa de 110 a 114 euros de mitjana per cada casa.

