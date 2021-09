Obrir les masies, mossegar el Vallès

Obrir les portes de totes explotacions de tot Catalunya. I ensenyar els camps, els ramats, les barques i els obradors. Aquest és el sentit de Benvinguts a Pagès, que té lloc el proper cap de setmana (2 i 3 d’octubre). I el Vallès no n’és aliè. De fet, prop de Sabadell podem trobar tant masies com restaurants on acostar-nos al fet pagès.

Com ara la finca Alavedra, una finca de 5 hectàrees de la que produeixen fruits secs, oli, verdures, hortalisses i bolets. A més a més, compten amb una hectàrea destinada al conrreu de calçots davant d’una Masia construïda l’any 1865. A més a més, uns 500 metres estan destinats a Horta davant de l’habitatge rural. La trobareu poc després de passar pel Santuari de la Mare de La Salut, direcció Sentmenat.

Una altra finca visitable és La Muntada 5 Quarteres, un projecte liderat per Adrià Garriga, que pretén recuperar l’antic cultiu de la vinya a la Vall d’Horta amb varietats antigues i locals. Elaboren els vins ecològics 5 Quarteres.

La trobareu a la vall d’Horta, poc abans d’arribar a Sant Llorenç Savall. Precisament, aquest diumenge a la tarda faran jornada de verema.

On també veremaran és a Can Calopa, la finca a Collserola gestionada per L’Olivera (d’arrel sabadellenca). De fet, diumenge matí ofereixen un pack de verema, esmorzar de pagès i vermut musicat (18 €).

Horts urbans

Tornat a Benvinguts a pagès, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 organitza un taller per aprendre a fer horts urbans. Durant dues hores, el públic amb inquietuds sobre l’horticultura i els productes d’autoconsum sostenibles coneixeran com tirar endavant un hort urbà del tot viable i productiu. S’hi faran tallers tant dissabte com diumenge, en horari d’11 i de 13 h.

Finalment, tres restaurants que treballen sota el segell Slow Food també s’han adherit al festival. Hi trobem La Taverna del Ciri (terrassa), del televisiu xef Marc Ribas. A Cerdanyola trobem el restaurant Capicua, del xef (i president de l’associació Km0 de Catalunya) Isaac Gómez. I Castellbisbal ens espera la masia Can Campanyà, amb equip de nissaga familiar.

