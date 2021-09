Una proposta de màxims

L’Ajuntament de Sabadell concreta, per primera vegada, en quins projectes específics es volen destinar els fons Next Generation de la Unió Europea. Després d’una primera aproximació l’abril passat, l’alcaldessa, Marta Farrés, va detallar ahir les set actuacions que aspiren a entrar en la primera fornada de subvencions europees. Són set línies mestres –totes centrades en la mobilitat i l’espai públic– amb una inversió prevista de 20 milions d’euros.

Entre les actuacions cabdals, s’incorporen grans projectes de mandat previstos per l’executiu, com la transformació de l’àmbit de la Gran Via en un entorn més agradable i sostenible i el futur pàrquing del passeig de la Plaça Major. La proposta de Sabadell és de màxims, ja que es pretenen subvencionar 16 milions d’euros amb fons europeus, just en el llindar de la inversió per habitant prevista pel Govern de l’Estat.

A finals de mes s’acaba el termini per presentar les propostes. Considerem positiu que s’hagin pogut presentar projectes que ja estaven encaminats –amb pressupost i calendari–. Per això, esperem que la Unió Europea valori l’esforç de previsió sabadellenc i contribueixi així a la recuperació social i econòmica de la ciutat.

