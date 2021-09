Fermesa contra l’explotació sexual

El Cos Nacional de Policia va detenir ahir onze persones en una operació contra l’explotació sexual en prostíbuls de Catalunya, quatre dels quals a Sabadell. Se’ls investiga per formar part d’una xarxa de prostitució coactiva que explotava sexualment dones. Per la força i contra la seva voluntat.

Fa esfereir i és molt preocupant que en ple segle XXI, després de tots els avenços i les lluites socials, encara hi hagi individus capaços d’explotar dones sexualment. Moltes d’elles arriben a Espanya enganyades, amb la promesa d’una feina, i acaben havent de tornar un deute fictici a un clan mafiós a través del treball sexual.

L’operació realitzada ahir pel Cos Nacional de Policia és rellevant perquè representa el combat directe sobre els agressors i dona un missatge clar que no hi ha impunitat quan es maltracta, es vexa o s’explota una dona. També posa el focus sobre altres negocis opacs i sovint vinculats, com el tràfic de drogues. L’actuació policial és el primer pas abans d’aplicar tota la fermesa legal sobre els clans de la prostitució forçada. És fàcil. El missatge és nítid: no volem això ni a Sabadell ni enlloc, i cal actuar en conseqüència per aconseguir-ho.

