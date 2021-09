Acceptació prudent als projectes de la UE

[Per Albert Acín i Manel Camps]

Les principals entitats econòmiques de Sabadell avalen el full de ruta del Govern municipal sobre els fons europeus. L’Ajuntament ha presentat set actuacions per subvencionar amb ajuts externs. Representen 20 milions d’euros per fer obres –entre les quals hi ha el nou pàrquing del passeig de la Plaça Major, la reforma de la Gran Via i la construcció de camins escolars i carrils bici–, una primera fase de la inversió en el marc de la primera convocatòria dels Next Generation. El teixit econòmic sabadellenc els veu amb bons ulls, però també amb cautela: no està clar quins projectes sabadellencs s’acceptaran i quins no, i a quant ascendirà la inversió de la Unió Europea (UE) a Sabadell. El Ministeri de Transports pot trigar fins a sis mesos a deliberar.

“Són projectes potents en mobilitat i transport”, argumenta la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, que preveu que si es concedeixen els ajuts, “els fons milloraran la competitivitat, l’ocupació i la vida dels sabadellencs”. Per Ramon Alberich (Cambra de Sabadell), la proposta municipal està “ben enfocada” i avança que els projectes “seran un motiu de canvi per a la ciutat”.

Així i tot, existeix el temor que els projectes es quedin sense el finançament europeu. El president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, considera que alguna de les obres –com el pàrquing del Passeig– “no és del tot sostenible”. Troba a faltar actuacions en matèria de logística urbana i distribució d’última milla. “Amb aquest llistat, no podem ser del tot optimistes”, assegura. La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, també demana obrir primer un “debat sobre el model de ciutat” i després abordar els projectes específics en cada convocatòria d’ajuts.

“Cal un canvi més ampli”

Com Alícia Bosch, part de l’oposició demana ampliar la reflexió sobre els fons de la UE. La regidora d’ERC Èlia Soriano-Costa creu que s’estan plantejant actuacions “de passar pintura” sense “canviar el model de mobilitat”. “No estem transformant. Es tracta de fer un canvi en l’àmbit global en accions pel canvi climàtic, si no, ens quedarem encallats en projectes concrets”, assevera la republicana, que apunta que “la majoria són projectes redactats pel govern de transformació i que ja haurien d’estar executats”. Opina el mateix Nani Valero (Crida), que apunta: “Les propostes no faran avançar la ciutat. Busquen com pagar aquells projectes que ja tenien previst fer”.

Per la seva banda, Cs troba a faltar una “perspectiva mediambiental” en la proposta dels fons Next Generation. Al seu portaveu, Adrián Hernández, li hauria agradat incorporar un projecte d’anell verd, és a dir, un corredor sostenible –caminant i en bici– al voltant de Sabadell. Vitòria és una de les ciutats espanyoles que ho ha fet, amb sis parcs contigus que envolten la ciutat basca. “Donaríem impuls als parcs de la ciutat, amb els boscos periurbans i el riu Ripoll. Faríem una ciutat més amable”, apunta.

Els socis externs del Govern municipal, Junts per Sabadell, celebren que s’hagi afegit la reforma de la Gran Via com un dels seus projectes per finançar a través de la UE. “Farem una ciutat més verda i sostenible amb la nova Gran Via”, assegura el portaveu juntaire, Lluís Matas.

Fons condicionats

La petició d’ajuts europeus dels ajuntaments es presenta avui mateix al ministeri com a data límit. Després l’Estat té sis mesos per resoldre. Els fons estan condicionats: aquesta convocatòria està centrada en la mobilitat i el transport públic. Les obres s’han de poder enllestir abans del 2024 i que l’ajuntament sufragui un 20% de l’actuació.

