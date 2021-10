Talent sabadellenc arreu del món

Els temps canvien ràpidament. En el món d’avui, és més que necessari que mai actualitzar-se constantment i comptar amb ments pensants, vinculades a la innovació, la investigació i les noves tecnologies. Dones i homes de Sabadell i el Vallès, com Cristina Puig i Oriol Vinyals, s’han convertit en experts recorreguts arreu tot i la seva joventut.

A les pàgines 4 i 5 de la present edició, us convidem a conèixer algunes (no totes) de les cares de la nostra ciutat. La crisi econòmica del 2008 va provocar l’èxode d’una part important del talent sabadellenc. Ara no ho podem tornar a permetre: hem de fer que la recessió provocada pel coronavirus sigui, en comptes d’una motivació més per marxar, una oportunitat perquè l’enginy sabadellenc es faci un lloc al nostre país.

Com diu Joan Bigorra, hem d’investigar des de les administracions i les empreses, fomentar la col·laboració publicoprivada. La propera setmana, Sabadell farà un pas més en la constitució del nou Campus de Ciències de la Vida i la Salut. Si tenim els nostres actius a casa, si els cuidem, els valorem i els donem la palanca per créixer, contribuirem a consolidar Sabadell com un referent nacional i internacional a l’avantguarda dels temps.

