“És un orgull poder recuperar una joia com la casa de Francesc Llonch”

Als anys de la Guerra Civil va ser la seu de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament i molts la coneixen pels dillunsos, les tertúlies que s’hi organitzaven aleshores a la segona planta i aplegaven els intel·lectuals del moment, com Joan Oliver o Antoni Vila Arrufat, entre molts d’altres. Ara, una iniciativa privada reconvertirà la casa de Francesc Llonch, o simplement la Casa Llonch, en tres pisos.

Està situada al carrer de Cervantes, 43 (Centre) i és un habitatge completament protegit pel Pla de protecció del patrimoni local i a través del qual es pot definir com era Sabadell a la seva època. Per això, “és un orgull poder recuperar una joia com aquesta”, explica el gerent de la promotora sabadellenca Hàbitat Català, Joan Arjona, que s’encarregarà de transformar aquest habitatge unifamiliar en un que tindrà tres pisos, un per planta: baixos, primera i segona. Les obres les farà la constructora local Torman.

El projecte de reforma o adequació de la finca s’ha consensuat amb l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament i queda constància del seu valor històric tant en la documentació del consistori com en l’estudi arquitectònic que signa l’arqueòleg i historiador de l’art Isidre Pastor i Batalla.

Reivindicar el patrimoni

“Per a nosaltres, conservar el patrimoni és fonamental”, remarca Arjona, que té el despatx a la plaça del Gas, davant la casa Grau–de propietat municipal i abandonada–, i apunta que “quan la veus, fa mal al cor”. El promotor comparteix que tant ell com les persones amb qui treballa gaudeixen rehabilitant i donant vida al patrimoni, ja que “no es tracta de mirar només la part econòmica, perquè si fos per això, no t’hi posaries”.

Estudis previs

Va ser construïda el 1872 per Gabriel Batllevell i Tort i ampliada el 1917 per Eduard Maria Balcells Buïgas, de quan data l’aspecte actual de la façana i s’hi va afegir el segon pis.

Aquests dies la promotora fa els estudis previs –de façana, estructura, fusta, etc.– abans de començar-la a reformar cap al novembre amb la mirada posada a finals del 2022 per entregar els tres habitatges que en resultaran. Dos ja estan venuts i en queda un en venda. Els preus van de 600 a 800.000 euros.

