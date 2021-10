El teu defensor: “Hi ha molts escarabats d’om”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Un lector del D.S. demana que es revisi l’estat de la plaça de les Dones del Tèxtil. L’Ajuntament ja n’ha fet el tractament.

Gerard Martínez, lector del Diari i veí del Centre, s’ha posat en contacte amb El teu defensor per explicar que en el solar privat situat al davant del carrer de Convent número 73 va detectar dos oms afectats per l’escarabat. Fins a tal punt que, explica el veí, els insectes arribaven a casa seva.

El Gerard també va poder constatar que a la plaça de les Dones del Tèxtil també hi ha molts oms, la gran majoria “tenen senyals evidents d’estar sent atacats per aquest insecte”. “No volem que es tracti d’una plaga i, si no és tractada a temps, impacti directament sobre nosaltres”, exposa el veí. En aquest sentit, demana a l’Ajuntament de Sabadell que “prengui les mesures oportunes”.

L’Ajuntament ja ha aplicat el tractament als oms

Fonts municipals han assegurat al Diari que els serveis municipals ja han fet el tractament als oms de la plaça de les Dones del Tèxtil –a banda d’altres punts de la ciutat– i que “es fa el seguiment oportú” per evitar la proliferació de la plaga. Pel que fa a la situació del solar, es tracta d’un espai privat i a priori “l’Ajuntament no hi pot intervenir, tret que pugui afectar la salut pública”.

No obstant això, s’ha compromès a revisar l’estat d’aquest solar. Fonts de Parcs i Jardins afirmen que es tracta “d’un insecte inofensiu per a les persones”, però que pot arribar a ser molest quan, a les nits, atret per la llum, entra als habitatges. Una mesura eficaç per evitar l’entrada a les cases i les seves conseqüències és la instal·lació de mosquiteres o apagar les llums de nit quan es tinguin les finestres o portes obertes.

