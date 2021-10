Sabadell controlarà el soroll de les terrasses dels bars amb sensors

L'Ajuntament de Sabadell preveu instal·lar una xarxa de sensors per a controlar el soroll de terrasses de bars, restaurants i d'establiments d'oci nocturn, finançada amb fons EDUSI. Aquesta és una de les mesures emmarcades en el Pla d'Acció per a la millora de la qualitat acústica de la ciutat, que està previst que es desenvolupi en els pròxims cinc anys, fins al 2025. La intenció és fer un seguiment actiu de fonts sonores, i també de la qualitat de l'aire, per a aplicar-hi accions en conseqüència.

De fet, durant els pròxims cinc anys, Sabadell preveu impulsar un total de 25 accions concretes. N'hi ha 20 orientades a la reducció de l’impacte de la contaminació atmosfèrica. Des de l'Ajuntament, assenyalen que promouran "la mobilitat sostenible, eficient i segura; l'impuls de la bicicleta; la renovació de la flota d’autobusos de transport públic urbà per vehicles menys sorollosos o el foment de la utilització del vehicle elèctric d’ús privat".

Alhora, el pla té la intenció de pacificar el trànsit, implementant zones de 30 km/h; invertir la prioritat i donar preferència als vianants a més carrers; crear itineraris de vianants; impulsar la transformació de la Gran Via; la creació d’entorns escolars segurs i sostenibles; i redefinir zones de càrrega i descàrrega.

Les zones més sorolloses de Sabadell

El darrer Mapa de Soroll de Sabadell, publicat per la direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat, mostra els punts més crítics a la ciutat, on se superen els 75 decibels de soroll acumulat –el nivell continu acumulat–. Tota l'extensió de la Gran Via és una de les àrees amb més contaminació acústica. També la carretera de Terrassa, a la carretera de Barcelona, la Rambla d’Ibèria; la ronda Ponent, el carrer de Francesc Layret, i el carrer de Boccaccio (Gràcia).

Què és un Pla d'Acció acústic?

Els ajuntaments de cada municipi són responsables d'elaborar plans d'acció en matèria de contaminació, que tinguin una durada de cinc anys. A Sabadell, es vol encarar la planificació des de l'any 2021 fins a 2025. Aquest pla correspon a una tercera fase, que previsiblement s'aprovarà en el ple d'aquest octubre.

Les primeres actuacions es van desenvolupar entre els anys 2008 i 2013, en una primera fase; i des del 2014 fins al 2018, en una segona fase.

