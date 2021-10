"Vetllaré perquè els interessos de Sabadell prosperin": el compromís del delegat del govern català

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha rebut aquest dimarts el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral. La reunió, segons han comunicat a la Sala de Plens de l'Ajuntament, ha servit per traslladar interessos de la ciutat pendents a resoldre. La construcció d'una residència pública, un nou edifici pels Jutjats o la restauració de la Pista d'Atletisme són alguns temes que les dues administracions tenen a sobre la taula.

"Vetllaré perquè els interessos de l'Ajuntament prosperin. De tot el que hem parlat, en tindràs un retorn sincer", ha assegurat Morral a l'alcaldessa. Ha estat la seva primera visita institucional a Sabadell. De fet, davant dels portaveus dels diferents grups municipals, el delegat del Govern ha signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament.

Com a delegat del Govern, Morral apunta que actua com a "cadena de transmissió" entre la Generalitat i els governs locals. El representant ha demanat "informació clara" sobre el dia a dia municipal, per poder "aproximar l'acció de Govern a l'Ajuntament".

Morral va substituir en el càrrec a l'exalcalde sabadellenc Juli Fernàndez, actual diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Membre de la directiva de Junts per Catalunya, l'actual delegat és exalcalde d'Iniciativa Catalunya Verds a Cerdanyola i va ser funcionari de l'Ajuntament de Sabadell. "Em sento avui a casa, he estat treballar aquí molts anys", ha expressat durant la trobada.

