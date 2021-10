La moda, el sector que més s’adhereix al xec comerç de Sabadell

Les botigues de moda i complements i bars i restaurants són els sectors que sumen més participació pel que fa a establiments adherits al xec comerç. El sector del tèxtil i moda (55), l’hostaleria (43) i els establiments de benestar personal i salut (42) lideren el rànquing de la iniciativa municipal. Per darrere se situen els establiments de tecnologia, llar i decoració (24) i el sector de la cultura i l’esport (19).

Ahir dilluns es posava en marxa el val de descompte de 20 euros amb pràcticament 200 establiments adherits (un 6,5% del total). La xifra no és definitiva: els botiguers s’hi podran sumar fins al proper 20 d’octubre, mentre que les famílies tenen marge per esgotar el seu val fins al 6 de novembre. Segons les dades facilitades per la Cambra de Comerç, són 3.099 els establiments que compleixen amb les condicions per formar part de Sbdvalmes. Més del 50% dels establiments de Sabadell.

El tret de sortida ha estat modest, a l’espera de dades oficials. En el cas del saló de bellesa Alma, una clienta ho va fer servir durant la tarda de dilluns: “Em pot servir per donar-nos a conèixer de primera mà. Ha funcionat molt bé”. A Casa Traveria, tres sabadellencs n’havien fet ús durant el primer dia. “Al principi ha estat una mica enrenou fer servir l’aplicació, però ens n’hem sortit”, explica Mariona Pons.

La botiga Casa Antònia, que hi està adherida des de fa uns dies, no va rebre ahir cap client amb el seu val, tot i que “molts s’han apropat a informar-se’n”. Tot i això, creu que encara és d’hora i pensa que la campanya serà “tot un èxit”. Tot i això, reconeix que “potser es veu una mica complicat, per part dels botiguers, gestionar la informàtica del programa”.

Des d’Abant Joiers, Mercè Abant considera que “beneficia tothom” i que és “una bona iniciativa”, tot i que encara no ha bescanviat cap xec. Avui cursarà una formació per entendre al cent per cent el seu funcionament.

Insuficients comerços

El nombre de comerços que formen part de la iniciativa durant el primer dia de la campanya és insuficient i no esgotaria la injecció econòmica que l’Ajuntament preveu destinar al val regal. Amb l’actual nombre de comerços que en formen part (201), l’Ajuntament injectaria 588.000 euros al teixit comercial, 36 de cada 100 euros previstos. I no en podrien fer ús totes les famílies, només quatre de cada deu.

De fet, cada establiment pot reunir fins a 3.000 euros en vals com a màxim. Fonts comercials no preveuen aquest escenari: “És una molt bona idea que beneficia tothom. Quan la campanya comenci a funcionar, els comerciants s’hi animaran”, considera Miguel Tello, president de l’associació Sabadell en Xarxa.

Com funciona?

La campanya té dues condicions bàsiques (tot i que no són les úniques) per als comerciants: que la xifra de negoci de l’any 2019 no superi el milió d’euros i que els establiments s’hagin vist abocats a un tancament obligat. Per a les famílies, no hi ha cap condició més enllà de residir (i estar empadronat) a la nostra ciutat.

L’Ajuntament ha posat a la seva disposició 20 euros de descompte per llar per consumir al comerç local que s’ha vist obligat a tancar durant la pandèmia. I funciona a través de l’aplicació mòbil Sbdvalmes, on comerciants i clients han de completar un registre per validar la seva identificació. Aleshores, i a través d’un codi QR, ja es pot fer ús del xec virtual.

