Suspès un festival per falta de públic: on són els joves?

El Sabadell Cultura Fest s’ha suspès en el darrer minut. Tot i que hauria tingut lloc entre ahir divendres i diumenge, l’organització va decidir dimecres avortar oficialment la realització i comunicar als músics la decisió. Només s’havien venut el 30% de les entrades disponibles (unes 1.200 entre els tres dies). I la viabilitat econòmica de la trobada, ja finançada en part per l’Ajuntament, es mostrava ja en un atzucac impossible de salvar.

Sergi Gonzàlez, portaveu de l’organització, explica que aviat es farà el retorn dels diners abonats. I que, en tot cas, la idea és programar els concerts, tot posposant el festival al maig. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ho corrobora: “Maig serà una època adient, amb bon temps, mesures més laxes, cap a final de curs…“.

Ara bé, haver de cancel·lar el festival ha generat una gran frustració entre els joves organitzadors, així com preocupació a la regidora de Cultura. I és que posa en evidència que -almenys en aquesta ocasió- el jovent dona l’esquena a la programació. I obre el debat sobre què cal fer per atraure els adolescents i joves als esdeveniments culturals.

Primer, les lamentacions. Després, els motius. Finalment, les solucions. Som-hi.

“No podem entendre que la gent jove digui que no hi ha prou oferta cultural a Sabadell i després, quan es fan coses, no donin el suport necessari”, lamenta Sergio Gonzàlez, de 19 anys, un dels 4 membres de l’equip organitzador. “A més a més, estem parlant que hi actuaven grups com Flashy Ice Cream, que per Festa Major havien omplert amb 12.000 joves ballant a tope”, diu el regidor Carles de la Rosa, “o Quiròfan i Cronopios, amb molts de seguidors a xarxes socials”.

El preu era de 10 euros per dia, que incloïa diversos concerts. “No era gratuït, però eren preus molt assequibles”, sosté l’edil. “I també hi havia servei de barra al pati del casal Pere Quart, així que entre l’auditori de dins i la zona exterior, quedava un espai ample i xulo”, enraona de la Rosa. Però precisament, la ubicació física ha estat detectada com el principal problema. No tant pel Casal Pere Quart en si mateix, sinó pe format d’espai tancat. “La gent s’ha cansat de les restriccions. La gent vol estar al carrer, sense distància física, sense mascareta”, sosté Sergi Gonzàlez. El regidor comparteix el motiu: “Un sector dels joves no se sent còmode amb aquest format, el troben massa encotillat”.

I llavors, on són els joves, si fins ara també estava tancat l’oci nocturn? “Potser es percep que la botellón és més transgressor”, diu De la Rosa. “Però en tot cas, no hem aconseguit interpel·lar els joves. Hem de buscar fórmules per atraure els col·lectius joves de la ciutat”, que són entorn de 35.000 persones.

Tota manera, aquesta “desconnexió” ja es va viure per Festa Major, en el que alguns concerts es veien mig buits. I no pas per no haver col·locat les entrades (que eren gratuïtes), sinó per absentisme: Reservar l’entrada i no presentar-s’hi. En alguns concerts de 300 persones, hi va arribar a assistir-hi tot just 70 persones.

L’apartat de solucions és més complicat. La comunicació de l’esdeveniment a xarxes socials no es percep com el problema i creuen que a apps com Instagram va funcionar molt bé. Si el format d’espai tancat ha estat el problema, s’espera que ajornar-ho al maig de 2022 sigui la solució. “No hi haurà tantes restriccions. I potser el reubiquem a un altre lloc físic”.

Per a De la Rosa, l’escena està complicada: “Hem de rescatar la música en viu a la ciutat”.

