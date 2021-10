El teu defensor: “Un tram del carrer del Doctor Puig està fet malbé”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Uns veïns alerten d’uns esvorancs al ferm del carrer del Doctor Puig. L’Ajuntament ho repararà a principis del 2022

“La calçada està feta malbé. Hi ha sots que dificulten la circulació a diversos trams del carrer del Doctor Puig”. Així ho expliquen uns veïns del Centre, que han contactat amb El teu defensor per demanar a l’Ajuntament que repari aquests desperfectes al ferm. De fet, no només dificulta la circulació de bicicletes, patinets o motocicletes.

Al soc també s’hi acumula aigua durant els dies de pluja i, quan hi circulen cotxes i autobusos, esquitxen els vianants i les façanes dels edificis adjacents. “Hi ha un fort desnivell i s’hi acumula molta aigua”, expliquen.

A banda, es tracta d’un carrer amb molta afluència de trànsit rodat, perquè és el camí paral·lel al passeig de la plaça Major i el passeig de Manresa –una zona tallada al tràfic– i que absorbeix part de la circulació que travessa el Centre.

De fet, també rep part dels usuaris del pàrquing del Vapor Turull: aquest tram, que és el perllongament del carrer de Sant Joan, és una de les sortides de l’aparcament de zona blava del Centre. En aquest sentit, el veïnat reclama a l’Ajuntament de Sabadell que repari aquest tram de la calçada.

Les obres, el primer trimestre del 2022

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, i fonts municipals han assegurat que s’han previst fer obres en els propers mesos per renovar i millorar el ferm de calçades i voreres de diversos carrers de Sabadell, “entre ells el carrer del Doctor Puig”. En total es destinaran 1.069.133,57 euros a aquestes obres de renovació i millora a carrers de tota la ciutat. Segons confirmen les mateixes fonts, les obres s’iniciaran durant el primer semestre del 2022 i tindrà un termini d’execució de sis mesos, aproximadament.

El contracte en què s’emmarquen les obres preveu la millora de les voreres i les carreteres que es troben en mal estat arreu de la ciutat i, segons han informat fonts municipals, es prorrogarà un any més per poder dur a terme el manteniment ordinari.

