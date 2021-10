Més que un riu

Publicitat

Sabadell té una grandíssima sort: el riu Ripoll i tot el seu entorn natural constitueixen un dels principals actius de la ciutat en l’àmbit ambiental i paisatgístic. El segle passat, la ciutat va utilitzar la llera del riu per desenvolupar una indústria tèxtil molt potent, que va contribuir a fer de Sabadell la Manchester catalana. Amb el pas del temps, les fàbriques i les xemeneies han donat pas a una ciutat de serveis i amb una indústria adaptada al segle XXI.

La transició iniciada amb la crisi tèxtil dels anys setanta no ha arribat al Ripoll, un entorn amb grans possibilitats de desenvolupament urbanístic i empresarial. Ara, l’Ajuntament de Sabadell ha inclòs la rehabilitació i dinamització del riu entre els projectes Next Generation. Experts en la matèria, juntament amb el consistori, han començat a repensar l’àmbit del riu per posar-hi noves activitats per donar-li vida i integrar el Ripoll al nucli urbà.

Hi ha altres grups polítics que van un pas més enllà, com Ciutadans, que propugnen crear un gran anell verd al voltant de tota la ciutat. Una proposta de futur que també resulta interessant. Sigui com sigui, guanyar la ciutat al Ripoll serà un gran pas, ja no només en termes de sostenibilitat, sinó per avançar cap a una ciutat pensada per als seus veïns.

