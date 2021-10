Lluís Matas (Junts): "ERC va estar 4 anys al Govern i van ser incapaços de fer res"

Publicitat

Junts per Sabadell ha replicat durament a les declaracions que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va fer dimecres durant la seva visita a la ciutat. El líder republicà acusava la formació de "no tenir cap escrúpol" a l'hora de "regalar institucions al partit socialista", en referència al suport que el grup municipal dona al Govern de Marta Farrés.

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, s'ha referit a les negociacions després de les eleccions municipals de 2019, quan ERC va seure amb la Crida, Junts per Sabadell i Podem per intentar formar Govern i allunyar el PSC, la força més votada, de l'alcaldia. "ERC es va aixecar de la cadira dues vegades, nosaltres no ho vam fer. Volíem fer realitat el somni de fer de Sabadell una ciutat amb un govern independentista", ha assenyalat. Matas ha assegurat que ERC els va demanar "un xec en blanc" i que volien el suport de Junts per Sabadell des de fora del Govern. "Mai no ens hi van voler, ens van menystenir", ha afegit en la roda de premsa convocada per a respondre Junqueras.

"Juli Fernàndez –exalcalde de Sabadell– i el seu equip de campanya, liderat per Gabriel Fernàndez, van marxar de vacances i quan van tornar a casa ja hi havia un Govern entre PSC i Podem", ha etzibat el portaveu. "Va ser ERC que va regalar el Govern als socialistes", ha contraatacat. "Si Junts no té cap escrúpol a Sabadell. Què té ERC a Sant Cugat, on va trencar un govern independentista i va formar-ne un amb els socialistes?".

Matas creu que els republicans han començat a fer campanya de cara a les eleccions municipals de 2023. "Van estar 4 anys al Govern i van ser incapaços de fer res. Ara estan a l'oposició dos anys i no han fet res. Son els líders en malbaratar recursos", ha recriminat.

L'any 2023, eleccions municipals

En cas que desrpés dels comicis municipals de 2023 les dues formacions independentistes es trobessin assegudes en una taula per a formar Govern, Matas condiciona el seu suport al fet que Junts per Sabadell entrés en el govern sabadellenc.

Actualment, Junts per Sabadell dona suport al Govern de PSC des de l'oposició. A canvi de poder implementar punts del seu programa electoral, el grup municipal de Lluís Matas ajuda a aprovar pressupostos i ordenances fiscals, per exemple, de l'executiu de Farrés. "No renunciem a la República, ho volem tot. Però hem de gestionar el mentrestant", apunta el portaveu de la formació.

Publicitat