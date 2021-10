El teu defensor: “No hi ha prou il·luminació”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

El Joaquín denuncia la manca de llum al pont de la carretera de Torre-romeu. L'Ajuntament ho reposarà abans d'acabar l'any.

Joaquín V., veí del barri de Torre-romeu i lector del Diari, ha contactat amb El teu defensor per explicar la situació en què es troba el veïnat des de fa temps. Segons el Joaquín, hi ha manca d’il·luminació al barri “des de fa diversos anys”, una situació que és especialment rellevant “al tram del pont de la carretera de Torre-romeu”.

Segons ha alertat el veí i el D.S. ha pogut corroborar, el pont “no té cap mena d’il·luminació” malgrat que s’han fet obres de canvis de fanals i també s’han substituït els llums per leds. En aquest sentit, explica que travessar el pont de nit “és inviable” perquè “no hi ha cap mena de visibilitat”, diu.

“És un tram de via urbana, és urgent que hi hagi una bona il·luminació”, demana. Una altra veïna, la Pura, destaca que “hi ha gent que es veu obligada a agafar el pont” i sosté que “genera molta inseguretat”. En aquest sentit, reclamen a l’Ajuntament que hi doni una resposta “com més ràpid possible”.

L’Ajuntament reposarà l’enllumenat a aquest tram

El teu defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, el qual ha assegurat que “el pont de Torre-romeu tindrà enllumenat abans d’acabar l’any”. Segons confirmen fonts municipals, fa tot just un mes van començar els treballs de reposició de cable de l’enllumenat públic que havia estat robat a una quinzena de carrers de la ciutat, principalment a la zona de Torre-romeu.

Les mateixes fonts avancen que s’hi destinen prop de 50.000 euros i els treballs duraran tres mesos.“A banda de reposar el cable, a cada fanal que hi ha al carrer s’hi instal·larà un sistema antirobatori mecànic” per evitar que el barri es quedi sense llum.

Publicitat