Els hi agraden els llums de Nadal als sabadellencs?

Queralt: “Els trobo antiquats i poc originals”

“Gaudim de la castanyada i ja tindrem temps de pensar en Nadal”. La Queralt, veïna de Sabadell, no entén per què l’Ajuntament ja ha començat a engalanar la ciutat amb els tradicionals elements característics de decoració nadalencs al passeig de la Plaça Major, al Centre, quan encara queda un mes per a la cerimònia d’encesa de llums, que tindrà lloc, previsiblement, el dia 26 de novembre, divendres previ al pont del mes de desembre.

La Queralt afirma, a més, que els llums són “antiquats i poc originals”. “Jo posaria elements decoratius que tinguin gràcia i que donin caliu a la ciutat. No ens hem de conformar amb qualsevol cosa”, argumenta.

Denisa: “Els elements de decoració m’encanten i el Nadal, també”

A la Denisa li encanten els llums de Nadal. De fet, aquesta època de l’any és la que més li agrada, amb diferència. Així mateix, la veïna creu que l’Ajuntament fa bé a començar a preparar els llums amb temps. “És millor fer-ho amb previsió, perquè així s’evita que hi hagi improvisacions i que tot quedi com un bolet”, indica. A la vegada, però, opina que caldria engalanar més els barris. “Sovint només hi ha llums al Centre i tots els veïns de la ciutat han de poder gaudir-ne”, reflexiona. Dit això, la Denisa espera poder celebrar el Nadal amb família i poder passejar pels carrers plens d’elements decoratius.

Pau: “Els llums són bonics i alegren una mica la ciutat”

“M’agradaria que tornessin a posar l’estel gegant”. Al Pau li agraden els elements de decoració nadalencs que hi va haver l’any passat a Sabadell. Tanmateix, encara és una incògnita quins seran els llums a la ciutat. Fonts municipals avancen que encara seran més espectaculars que l’any passat. De totes maneres, el veí sabadellenc assegura que de per si els llums “alegraran una mica la ciutat” i seran “bonics de veure”. A més, el Pau també considera que si hi ha més decoració, és més fàcil que la gent surti al carrer i hi hagi més activitat social. En aquest sentit, opina que Nadal és una festivitat que a poca gent li desagrada. “Jo personalment no en soc un fanàtic, però he d’admetre que és una època de l’any vistosa”, conclou.

