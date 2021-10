Se n’ha de parlar

De vegades no destinem prou temps a aturar-nos i pensar. El dia a dia, l’activitat frenètica i incessant, ens distreu la mirada de qüestions d’especial importància que necessiten una resposta social col·lectiva. L’associació Ethos alerta d’un augment en els casos de consum i dependència de l’alcohol i les drogues en la gent jove [vegeu pàgina 9 de la present edició]. Segons expliquen des de l’entitat, després de l’embat de la pandèmia, han hagut d’atendre més nois i noies amb problemes d’addiccions.

Només cal veure l’estat d’ànim i les necessitats del jovent després del confinament domiciliari i de les restriccions per entendre-ho. És molt complicat respondre a un problema així, i des d’aquí expressem la nostra solidaritat i estima cap a les famílies i els amics de les persones amb addiccions. Com a ciutat hem de donar una resposta adequada a les mancances dels joves. Hem de reincorporar el jovent en una societat que ha canviat molt per culpa del virus, i donar-li importància i espai per créixer. Des del tercer sector, demanen que tots els àmbits –públic i privat– facin un esforç més important i posin més recursos en la prevenció de les addiccions. Detectar-ho anticipadament, adverteixen, és clau per respondre-hi a temps.

