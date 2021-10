És raonable donar més poder sancionador a la policia?

És bo que la Policia Municipal tingui més marge per actuar sobre l’incivisme? La nova ordenança de civisme i convivència preveu dotar els agents de noves eines a l’hora de multar l’incivisme. Tal com explicava el D.S. a l’edició anterior, un cop s’aprovi la norma, la policia podrà establir la quantia de la multa –dins d’un rang establert– i tindrà principi de veracitat, és a dir, que el seu testimoni serà considerat prova de la infracció. Si un policia enxampa un grup de joves fent botellón i amaguen les ampolles, o bé si sent soroll provinent d’un pis sense un sonòmetre, podrà aixecar acta i valorar el preu de la multa.

Fins ara, Sabadell tenia un conjunt de normes disperses i difícils d’aplicar per part de la Policia Municipal. “No podíem continuar així. Els agents han de poder perseguir l’incivisme com toca, amb criteri i sancions”, reivindica el tinent d’alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez. L’aplicació del principi de veracitat era una de les llargues reivindicacions de Ciutadans, que ho celebra: “Amb l’ordenança, corregim un sense sentit. La policia podia multar quan veia que algú se saltava un semàfor, però tenia poc a fer davant d’una festa”, explica José Luis Fernández.

ERC i Junts coincideixen en la necessitat de donar més marge als agents. L’únic grup que discrepa és la Crida, a qui preocupa que a partir d’ara els policies puguin sancionar el soroll amb els seus propis sentits, sense un aparell: “Es produiran sancions arbitràries si els atestats no es basen en dades objectives”, apunta Lluís Perarnau.

Consens, amb matisos

Tots els grups municipals s’han mostrat favorables a fer una regulació específica sobre l’incivisme i la convivència. La nova ordenança ha necessitat dos anys de diàleg amb els grups municipals, associacions de veïns, la mateixa Policia Municipal, i la síndica, entre altres entitats i col·lectius.

Els partits han presentat més de 90 al·legacions al text i la majoria s’ha acceptat. El principal grup de l’oposició, ERC, reivindica la feina feta el mandat passat. Per als republicans, un canvi important serà la intervenció sobre els espais privats i la convivència veïnal: “Ara no hi haurà cap excusa perquè l’administració local actuï per garantir-ne el manteniment, la neteja i la seguretat”, reivindica el regidor Raül García Barroso.

Una altra de les novetats de la norma és que preveu quantificar el cost dels actes incívics sobre el mobiliari urbà, com demanava Junts. “A partir d’ara ho tindrem negre sobre blanc”, celebra Francesc Baró. El consens general topa amb la Crida, que demana aplicar les mesures alternatives (treballs per a la comunitat) més enllà dels joves d’entre 14 i 17 anys i critica que es vulgui multar la venda ambulant: “Es criminalitzen els manters”, lamenten.

Publicitat