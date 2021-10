La notícia va deixar l’Ajuntament de Sabadell glaçat, com els de tot el conjunt de l’Estat. El Tribunal Constitucional (TC) va tombar ahir la fórmula de càlcul amb què els municipis defineixen l’import de l’impost de plusvàlua, una de les principals vies de recaptació de les corporacions locals.

L’impost es cobra per autoliquidació, i això vol dir que es dona un període de fins a quatre anys per rectificar sobre un cobrament, fet que suposa a efectes pràctics que es condiciona la recaptació entre els anys 2018 i 2021. Traduït a xifres: uns 69 milions d’euros d’ingressos municipals, el que equival a unes quatre vegades el capítol d’inversions d’un any de l’Ajuntament de Sabadell.

La sentència no tomba l’impost, però sí la fórmula, i ara tots els consistoris depenen d’un nou càlcul del Ministeri d’Hisenda. Encara que es tracti d’una situació provisional, és lògic que la decisió judicial hagi generat incertesa i preocupació. Els ajuntaments, com totes les administracions, han de poder recaptar per garantir els serveis públics essencials i les actuacions. Esperem que, tan ràpid com sigui possible, el Govern de l’Estat estableixi un nou marc i sortim del desgavell que ha deixat el TC. 69 milions són molts milions.

