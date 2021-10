Sabadell celebra la Festa de la Tardor del Voluntariat el 18 de novembre

L’Oficina d’Entitats i Voluntariat de Sabadell, per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat, el proper 5 de desembre, ha preparat un programa d'activitats i un acte de reconeixement a totes les persones voluntàries Sabadell. Les activitats s’emmarquen en la sisena edició de la Tardor del Voluntariat i se celebrarà el proper 18 de novembre.

Segons dades municipals, a Sabadell hi ha més d’un miler d’entitats que treballen amb una xarxa de persones voluntàries. "Volem fer un acte de reconèixement a aquestes persones, que han estat indispensables també durant la pandèmia", ha destacat Marta Morell, tinenta d'Alcaldessa de Feminisme, Benestar animal i Participació. El tret de sortida de les activitats, però, és el proper 8 de novembre i la programació s'estendrà fins el 30 del mateix mes.

Com a novetat per a la festa d'enguany, els organitzadors destaquen la creació d'un vídeo que posa en valor la tasca dels voluntaris i una cançó que reconeix la seva feina. Auxi Gil, coordinadora de voluntariat del Parc Taulí, ha destacat que "entitats dels diferents àmbits que generen espais comuns de treball" i ha afegit que "aquest any, el fil conductor és la màgia", entesa com la capacitat de transformar l'entorn que tenen les persones voluntàries.

De la seva banda, Lídia Coll, coordinadora de voluntariat del programa Voluntariat per la Llengua de Sabadell, ha afirmat que el que mou al voluntariat és "l'enriquiment social i personal, capacitat transformació i l'il·lusió i l'entusiasme". Finalment, Judith Roca, voluntària d’Oncolliga Sabadell, ha destacat que la cançó, Junts som un sol cor, que es presentarà el proper 18 de novembre, serà un moment compartit d'alegria.

La nova seu de voluntariat

A principis de l'any 2022 s'adjudicaran les obres de la futura seu d'entitats i voluntariat, l'espai Neus Català, a la Plaça de Jean Piaget, unes obres que ara s'han de licitar. "Esperem que al 2023 ja pugui ser una realitat", ha destacat Morell.

El servei s'ubicarà a l’antiga Escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget, on s'hi oferiran, entre altres, serveis com ara acompanyaments 3.0 en matèria de certificats digitals, on s'hi ubicarà un espai de coworking o una biblioteca de recursos. El Punt de Voluntariat que ara atén presencialment des del Vapor Codina, passarà a desenvolupar la seva tasca a la futura oficina.

L’edifici de l’antiga escola és del 1931 i es va construir com a menjador per a obrers de la fàbrica Can Marcet, un origen que n’ha inspirat el nou disseny.

