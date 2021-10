Sabadell-UCAM Múrcia, una autèntica 'final' per a Antonio Hidalgo

No és un partit més. El Sabadell-UCAM Múrcia d'aquest diumenge (17 h) a la Nova Creu Alta ja es pot considerar una autèntica 'final' per a Antonio Hidalgo. De fet, ell mateix ho va reconèixer en una atípica roda de premsa prèvia: "Sé que serà un partit decisiu per a la meva figura". Una espècie d'auto ultimàtum. No ha calgut que ningú del club suavitzés la situació o desmentís el que intueix tothom: en cas d'ensopegada, el tècnic de Canovelles serà destituït. Els números serien insostenibles per a un equip dissenyat, sobre el paper, per lluitar a la zona alta de la taula i arrencarà la desena jornada en zona de descens.

Hidalgo afronta amb valentia i cruesa una situació mai agradable. El tècnic fins i tot va anar més enllà demanant respecte per a ell i també pels gestors del club, com el president Esteve Calzada. "Puc entendre que jo no agradi i l'afició estigui emprenyada amb la trajectòria de l'equip, però seria perillós prémer el botó de l'autodestrucció", va alertar. Encara que les seves declaracions sonin a comiat, el tècnic tampoc descarta una reacció i posterior remuntada a la taula. "Ara mateix mirar cap amunt es veu difícil, molt difícil, no és impossible a llarg termini. Es tracta de guanyar diumenge i de mica en mica agafar confiança per sortir de l'actual situació. També és molt important fer-ho tots junts", va explicar amb una espurna d'esperança.

Sobre el comportament de l'afició aquest diumenge, Hidalgo confia que es repeteixi el clima viscut contra l'At. Sanluqueño. "Només puc entendre que estigui amb l'equip. Els jugadors estan molt responsabilitzats. Saben que no van estar bé a la primera part contra l'At. Balears, però a la resta de partits s'ho han deixat tot al camp i també serà així diumenge". Un dels que ha desaparegut de les alineacions és Facu Garcia. Hidalgo va explicar que "si ens haguéssim avançat al marcador, hauria tingut minuts, però davant la necessitat de sortida de pilota hem apostat més per Boniquet i Sergio Aguza. Però Facu treballa molt bé i és un noi espectacular". L'onze pot tenir força novetats: homes com Muguruza, Moha, Jacobo o Toni Gabarre apunten a la titularitat. També podria tenir opcions Ramon Folch.

UCAM, mal balanç a fora

L'UCAM Múrcia arriba a la Nova Creu Alta instal·lat a la zona mitjana-baixa de la taula amb 11 punts, 4 més que el Sabadell. Com a visitant, només ha puntuat en un desplaçament: l'1-2 a Linarejos. En canvi, les altres tres sortides han acabat amb derrota: Alcoià (3-2), Linense (2-0) i Betis Deportivo (1-0). A priori, sortia com un dels candidats a lluitar en la zona alta després de fregar l'ascens a la Lliga SmartBank l'estiu passat. Es va creuar l'Eivissa i un penal polèmic. L'equip de futbol és una de les moltes ramificacions esportives de la Universitat Catòlica de Múrcia. També té l'equip de bàsquet a l'elit i beca esportistes de gran nivell com Mireia Belmonte i Ona Carbonell. La temporada 2010/11, amb la fusió amb el Costa Càlida, es va fundar l'equip de futbol, que va arribar a tastar la Segona A la temporada 16/17, però va ser un pas efímer. De l'actual plantilla destaca l'experimentat porter Biel Ribas (36 anys) o el migcampista Xemi, ex del Barça, Cornellà i Lleida, màxim golejador de l'equip amb tres dianes.

DADES DEL PARTIT

Estadi: Nova Creu Alta.

Horari: 17 h

Àrbitre: David Recio Moreno (Comitè navarrès)

Temperatura a l'hora del partit: 23 graus

Antecedents: No n'hi ha cap

