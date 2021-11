El Trivial dels aficionats a la muntanya neix a Sabadell

Un grup d’apassionats de la muntanya, molts d’ells de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), han creat FITA. Es tracta d'un joc de preguntes i respostes sobre muntanyisme i d’altres àmbits relacionats amb la natura. "FITA segueix l’estil del Trivial, però en comptes de preguntes sobre toreros n’hi ha d’alpinisme, escalada, esquí, ràfting, bolets, Kilian Jornet i moltes altres curiositats", expliquen des de l'entorn dels promotors.

De fet, d'alguna manera posem com a motor del projecte el fet que el confinament fos molt frustrant pels amants de la muntanya. "No només en el primer període, en què tothom estava tancat a casa, sinó també tot el temps en què no ha estat possible sortir al Pirineu a fer muntanyisme o esquiar", afegeixen. "Fruit d’aquesta frustració va sorgir la idea d’aprofitar la situació per crear un joc de preguntes que, com a mínim, ajudés a gaudir recordant la natura i el muntanyisme".

S’ha dissenyat com un joc versàtil, que tant es pot fer servir a casa, mentre es va amb cotxe, amb amics o família com al refugi, d’acampada, etc. Així mateix, el disseny s’ha simplificat al màxim per facilitar-ne el transport i s’ha eliminat el tauler. Hi ha un total de 1.200 preguntes de 6 temàtiques diferents: Natura, Geografia, Esports de muntanya, Història, Cultura i Miscel·lània.

Pensar 1.200 preguntes (i 4.800 respostes!)

El joc és fruit de molts zooms i whatsapps durant el confinament. “Calia trobar 1.200 preguntes bones, i això vol dir 4.800 respostes també. Nosaltres vam començar fent-ne moltes, però de seguida vam buscar ajuda de parents, amics... i a poc a poc la llista va anar creixent”, recorden. Quan la seva inventiva va arribar al límit, van decidir obrir la web www.fitajoc.cat perquè tothom qui volgués aportés noves preguntes i on també s’hi podia jugar online. La sorpresa ha arribat quan els organitzadors s’han trobat que més de 70 persones hi ha col·laborat desinteressadament, “enriquint molt el joc”. Tots els col·laboradors espontanis sortiran als agraïments.

Els impulsors segueixen animant la ciutadania a participar enviant noves preguntes a la web. “Finalment, hem aconseguit més de 1.600 preguntes, de les quals n’hem seleccionat 1.200. Però no descartem una ampliació de FITA, un FITA 2 o un FITA Kids”, anuncien.

La producció del joc és 100% catalana i per tal d’assumir una tirada mínima de 500 unitats, s’ha obert un crowdfunding amb Verkami per aconseguir-ne els diners. Els bons resultats han estat immediats. “Aquest 2 de novembre vam sortir a Verkami i en només 24 hores ja teníem el 163% de l’objectiu aconseguit. Sembla que haurem d’ampliar aviat”, asseguren, contents per l’alta participació. A hores d'ara, han superat de llarg els 1.500 euros inicials que tenein per objctiu, tot assolint els 3.780 euros. De fet, la producció és de 500 unitats. Potser fan curt.

Publicitat