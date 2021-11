El teu defensor: “Ningú encara no ha tret el vehicle cremat”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Els veïns del carrer del Convent es van posar en contacte amb el D.S. per avisar que, des de feia una setmana, hi havia aparcada una furgoneta calcinada i que no havia estat retirada.

"Ningú ha retirat el cotxe"

Un incendi va calcinar totalment una furgoneta aparcada al carrer del Convent, la matinada de dijous 28 d’octubre. Més d’una setmana després, l’esquelet del vehicle continuava a la via, sense que ningú el retirés. Les restes del foc encara eren visibles aquest dijous al migdia, en ple Centre de Sabadell.

Molts veïns de la zona han fet arribar al llarg de la setmana queixes al D.S. perquè l’esquelet del vehicle calcinat feia una setmana que estava al mateix lloc. Volien saber per què continuava allà, qui s’havia d’encarregar de retirar-lo i per quin motiu s’estava trigant tant a fer la gestió.

“És molt molest, sobretot visualment”, lamentava dijous passat V. B., un dels veïns del carrer que passa diàriament per davant del vehicle. No és l’únic que es va molestar. Els comerços de la zona tampoc no entenien com podia ser que ningú encara no hagués enretirat les restes de la furgoneta completament cremada.

“Es va netejar la vorera i ja està. Hi ha cendres per tot arreu des de fa més d’una setmana. És molt desagradable”, afegia el veí, indignat. Destacava que, a més, la vorera del carrer és molt estreta i el vehicle calcinat feia molta nosa, ubicat a la cantonada de Convent amb Mare de Déu de les Neus.

El dia de l’incendi, tant els Bombers com la Policia Municipal es van desplaçar al lloc del succés en rebre l’avís, cap a les 04.40 h. A causa de l’incendi, també va quedar afectat un turisme que hi havia davant de la furgoneta. En aquest cas, el propietari va retirar el vehicle del carrer.

L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla al problema

El D.S. va contactar amb l’Ajuntament el matí de dijous passat, 4 de novembre, per donar resposta a les peticions dels veïns del carrer del Convent.

Menys de 24 hores després de contactar-hi, fonts municipals informaven aquest diari que el vehicle havia estat retirat. Justificaven la tardança assegurant que, com que es tractava d’una furgoneta d’una empresa de lloguer de vehicles, és normalment l’assegurança que s’encarrega de retirar-lo. En aquest cas, afegien, no se’n feien càrrec i ha estat l’Ajuntament qui finalment ha acabat traient-lo del carrer.

