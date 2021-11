El pàdel parla per Sabadell

A vostès, apreciats lectors, no els amagarem una cosa que ja sabem: estimem Sabadell, volem que sigui una ciutat dels i per als veïns. Amb vida pròpia, en contra del model de les ciutats dormitori. Sabadell és la cinquena ciutat catalana en població, la sisena en pes econòmic i la segona gran població en termes de nivell adquisitiu. La ciutat té un potencial enorme, i això s’explica per les persones que viuen i treballen a Sabadell. Per aconseguir una ciutat amb caràcter propi, és important que s’hi visqui a tots els nivells, també en el lleure i en l’esport.

El negoci del pàdel ha crescut en els darrers anys de forma exponencial a la ciutat. Fa temps que s’obren instal·lacions a naus industrials, un reaprofitament d’espais ideal per fer créixer la cultura de l’esport de la ciutat. Les empreses que hi ha darrere d’aquest fenomen destaquen que Sabadell actua com a capital de comarca en relació amb el pàdel, i així ho demostren les xifres altes d’ocupació de les pistes. El dinamisme del sector ens transmet bones energies per afrontar la sortida econòmica de la crisi del coronavirus i ens encoratja a seguir endavant en el camí de la recuperació. Una ciutat que es mou, per als veïns i per a les empreses.

