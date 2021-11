La Policia de Sabadell rep formació per començar a usar pistoles Taser

Hauran passat dos anys des de la controvertida aprovació de l'ús de Taser a la Policia Municipal de Sabadell. Però les pistoles elèctriques encara estan pendents d'implementar-se. Els agents necessiten superar una formació reglada teòrica-pràctica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) abans de poder utilitzar l'eina de descàrregues elèctriques. En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, ha anunciat que ja hi ha dos agents de la ciutat que han rebut la formació i que durant el primer semestre de l'any 2022 hi haurà 32 policies més que ho podran fer.

L'espera en la implementació de les Taser no és excluiva de Sabadell. A principis de 2021, hi havia fins a 19 cossos policials locals d'arreu de Catalunya pendents de rebre formació a l'ISPC abans de poder utilitzar les pistoles elèctriques. Segons assenyala Rodríguez, la Covid va obligar a suspendre els cursos que imparteix l'ISPC a Mollet del Vallès i això ha creat un retard generalitzat. "Des que s'ha recuperat la mobilitat, només s'ha celebrat un curs, on van poder anar dos policies".

Els agents de Sabadell que duran pistola elèctrica seran comandaments de torn. De fet, el protocol de les Taser per les policies locals de Catalunya regula que el seu ús quedi restringit als responsable de servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació necessària. També restringeix l'ús de l'eina contra els menors de 12 anys i contra persones d'edat avançada i dèbils de salut.

L'utilització de les pistoles Taser per part de la Policia Municipal de Sabadell es va aprovar el desembre de 2019, després d'una proposta presentada per PSC i Ciutadans. Hi van votar a favor Podem i Junts per Sabadell, mentre que s'hi van oposar ERC i la Crida.

