Pressupostos, aquí i allà

El Govern sabadellenc va presentar ahir el projecte dels pressupostos per al 2022. Es preveuen 252,6 milions d’euros, dels quals 26 aniran destinats a inversions en obres públiques i equipaments. Després de fer una primera lectura als comptes, tal com hem analitzat a la nostra web i al paper, es poden concloure dues realitats sobre Sabadell: hi ha una estabilitat política –una línia d’acord que es manté entre el Govern i Junts, ja des de fa tres anys– i a banda hi ha uns eixos de mandat que continuen intactes malgrat la pandèmia. Inversions com la reforma del Passeig, el Pavelló dels Merinals, el Portal Sud i la rehabilitació de la nau Sallarès Deu, entre d’altres, es mantenen en els plans de l’executiu municipal.

Celebrem que imperi una certa normalitat, malgrat les circumstàncies, i que els factors d’incertesa externs –impost sobre la plusvàlua, regla de la despesa– s’hagin dissipat amb els dies. D’aquesta manera, es pot preveure un augment de la inversió pública, molt necessari en aquest context. Tal com expressem això, també hem de demanar que en la mesura que sigui possible, el pressupost es compleixi i s’executi, i que s’escoltin les opinions de tots els grups polítics. I el mateix desitgem per a les inversions previstes en l’avantprojecte pressupostari de la Generalitat: 13 milions d’euros que esperem que contribueixin en positiu a la nostra ciutat.

