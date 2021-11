L'anhelat nou àlbum de Sergio Dalma, Alegría, estarà disponible aquest divendres, 19 de novembre. Però parlant d'alegries, aquesta no serà l'única que ens portarà el cantant sabadellenc a la ciutat.

Hi ha una desena de ciutats on Dalma estarà firmant discos. Barcelona, Madrid, València, Sevilla i, evidentment, la seva estimada Sabadell, on ha avançat que farà "una firma especial". Què vol dir, això?

Dalma, que serà la veu de la Marato de TV3 2021, firmarà el seu nou àlbum a Sabadell aquest dissabte, 20 de novembre, a la sala d'exposicions de l'Estruch, situada al carrer de l'Agricultura. Serà des de les 18h fins a les 21h, tres hores en què atendrà tots els seus fans sabadellencs amb paciència, com és habitual en ell.

De fet, l'última vegada que va ser a Sabadell firmant discos, a la presentació de fa dos anys de l'àlbum 30... Y Tanto al Corte Inglés, es va formar una interminable cua de fans que el va rebre amb crits d'excitació. Alguns, van esperar durant hores per rebre la seva dedicatòria o per fer-se una fotografia amb ell. Dalma va satisfer fins al darrer dels seus fans, quedant-se tot el temps que va fer falta per no decebre a ningú.

Una firma... especial?

Sabadell és l'única ciutat de la gira on Dalma estarà firmant discos on no va per compromís comercial. Serà a l'Estruch, i no al Corte Inglés ni a l'FNAC, centres que acolliran la resta de firmes del disc, a Madrid, Barcelona, Sevilla, Madrid, Màlaga, Las Palmas, Tenerife i Santiago de Compostela. Sabadell és especial, sí.

I ho demostra també el fet que a Sabadell s'estarà tres hores, quan a la resta de ciutats hi serà dues hores només. Però, en qualsevol cas, què vol dir que la firma serà especial?

Sabadell és un lloc especial per a Dalma i és probable que ho demostri a l'hora de fer les dedicatòries del seu disc. I potser amb alguna sorpresa més. En qualsevol cas, caldrà ser-hi per comprovar-ho. Dissabte, 20 de novembre, des de les 18h fins a les 21h, a l'Estruch.

