La Policia Nacional confisca marihuana per valor de 4 milions d'euros en dues plantacions

Agents de la comissaria de Sabadell de la Policia Nacional han detingut set persones en el desmantellament de dues plantacions a Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda. Se les acusa d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

L'actuació policial va iniciar quan es va rebre un avís de l'empresa subministradora elèctrica d'una avaria important de subministrament a la connexió de servei de la xarxa a tota la zona industrial de Santa Perpètua de Mogoda on hi havia la plantació. La investigació va conduir a una nau on hi van trobar diversos aparells d'aire condicionat, i es va sol·licitar entrada i escorcoll de l'interior, on hi havia làmpades, ventiladors i altres artefactes utilitzats per a la plantació, amb 827 plantes per valor de 2 milions d'euros.

En aquesta actuació policial es van detenir quatre homes per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Tots quatre van ser posats a disposició judicial i no tenien antecedents policials.

Dos milions d'euros més a Polinyà

Quatre dies abans, es va desmantellar una plantació de marihuana a la localitat de Polinyà, en una nau industrial del polígon de Can Humet, que comptava també amb nombrosos aparells d'aire condicionat camuflats i instal·lació elèctrica connectada il·legalment a la xarxa pública, cosa que va fer sospitar de la existència d'aquesta plantació.

Per aquest motiu es va escorcollar l'espai, on es va localitzar una plantació hidropònica de marihuana en què es cultivava, recol·lectava i posteriorment es distribuïa i venia la substància estupefaent.

Es van interceptar un total de 4.760 plantes de marihuana i detenir tres persones per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric que pujaria a un total de 188.000 euros defraudats. Pel que fa al preu de venda de la marihuana, el total confiscat superaria els 2 milions d'euros.

El dispositiu va ser desenvolupat la primera setmana de novembre per agents de la comissaria de Sabadell.

