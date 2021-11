Marta Farrés: "Les festes de Nadal han de fer feliços els més petits i donar suport al comerç de Sabadell"

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha presentat dimecres a la tarda el programa per a les festes de Nadal, al Saló del Teatre Principal. Decoració i activitats són els dos ingredients d’aquest any per escampar l’esperit de la celebració als carrers i encomanar-lo als sabadellencs.

L’alcaldessa ha assenyalat que la ciutat viurà “un Nadal més intens que l’any passat” i que serà “una festa especial i emotiva després de mesos molt durs”. Les festes, ha recalcat, han de “mantenir vives la màgia i la il·lusió, fer feliços els més petits, i donar suport al teixit comercial”.

El tret de sortida de les primeres activitats serà el 26 de novembre. Una part de la programació s’allargarà fins al 6 de gener. Sabadell, per tant, estarà immersa en l’esperit nadalenc durant un mes i mig. Sobre la situació de la pandèmia, l’alcaldessa ha reconegut que aquest Nadal “estem una mica millor que l’any passat”. Tanmateix, ho ha dit amb prudència.

Al Saló del Teatre Principal, Farrés ha estat acompanyada dels portaveus dels grups municipals, de companys de l’equip de Govern, d’entitats de la ciutat, dels presidents de les associacions de comerciants i de representants dels principals patrocinadors de les festes: Via Sabadell, Moventia, TUS, Amazon i Ecovidrio. “La campanya de Nadal de Sabadell s’ha convertit en una referència més enllà de la ciutat”, ha celebrat.

L’actriu Marta Tricuera ha conduït la cerimònia, que ha encetat llegint un poema nadalenc del sabadellenc Roc Casagran. A escenari, hi han estat cridats representants de les diferents entitats i associacions, culturals i socials, que faran possible els actes de celebració de Nadal.

El programa ha estat desvelat amb entusiasme i parteix de la base de repartir el mateix sentit nadalenc, “amb coherència i conjuntament”, per tota la ciutat. Hi ha activitats que ja estaven programades per celebrar-se durant les festes de l’any passat –ha reconegut l’alcaldessa–, però que es van haver de guardar per culpa de la pandèmia. Arribaran en forma de novetat aquest Nadal, i se sumaran a la programació innovada. L’espectacle Somriu al Nadal, “100% sabadellenc” que es viurà durant un mes a la plaça del Dr. Robert; la transformació de la façana en un calendari d’advent gegant; les noves casetes de Santa Llúcia o la recuperació del format tradicional de la cavalcada són alguns dels plats forts de Nadal.

