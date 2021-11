La rehabilitació del Vapor Pissit començarà el primer trimestre del 2022

Les obres de rehabilitació del Vapor Pissit començaran previsiblement el primer trimestre de l'any que ve, 2022. La Junta de Govern Local aprovarà l'adjudicació del projecte en la sessió de dilluns, 22 de novembre, i s'hi destinarà prop d'un milió d'euros. El calendari preveu que la reforma duri vuit mesos, de manera que si es compleixen els terminis estarà enllestida abans d'acabar l'any vinent.

Bàsicament, els treballs permetran rehabilitar la façana i els tancaments de la nau més propera a la Rambla d'aquesta antiga fàbrica ubicada al carrer d'Alemanya, 4 (Centre), de manera que quedi com la que ja està rehabilitada a la banda de carrer del Sol. El Vapor Pissit és considerat un dels principals exemples del passat tèxtil de la ciutat i per això s'aposta per posar-lo en valor, tant des de l'administració pública com la societat civil.

Tot i tenir aquesta consideració, i estar protegit en el pla de protecció del patrimoni local, no ha tingut cap altre ús des que va deixar de funcionar com a fàbrica i queda pendent resoldre què s'hi pot fer. El Govern no tanca la porta a ubicar-hi oficines de l'Ajuntament donada la necessitat d'espai que té el consistori, mentre que l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil's) pressiona perquè sigui la seu del museu de la indústria tèxtil llanera. De totes maneres, no és la única proposta en aquesta línia.

Tres espais

El Pissit consta de tres naus; una primera paral·lela al carrer del Sol i que ja està rehabilitada; una segona paral·lela a l'interior, que queda per restaurar, i també una petita nau, enmig i al fons del pati interior, des d'on s'erigeix la xemeneia del vapor, de 12,85 metres d'alçada, escapçada perquè segons el projecte original tenia 27,37 metres d'alçada tal com recull el pla del patrimoni local.

La rehabilitació que ara impulsa l'Ajuntament permetrà reparar les cobertes en mal estat i muntar-ne de noves de ceràmica a dues aigües, treure elements de fibrociment, reparar les humitats, l'arrebossat de les parets, els finestrals en mal estat i treure el cablejat fixat. Amb les obres també es refaran els baixants i altres objectes de la xarxa de sanejament.

Concretament les obres tenen un pressupost de 980.871,70 euros i si no hi ha cap imprevist d'última hora les durà a terme l'empresa especialitzada Rehatec Façanes.

