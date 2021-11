Cultura, abans del 2024

La cultura és un dels actius principals de qualsevol societat, en totes les seves formes. Conscients d’això, a l’edició d’avui hem volgut desgranar les accions culturals previstes per l’Ajuntament de Sabadell per a l’any vinent. Entre les novetats, es planteja crear un certamen de teatre de Sabadell, que serveixi com a incentiu per a la creació de noves companyies. Així mateix, es vol recuperar la mostra de teatre que es va deixar de realitzar els anys noranta. Entre els fets destacables, no podem deixar de mencionar la mostra de l’il·lustre diputat sabadellenc Francesc Layret.

Segons assegura el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, el 2022 ha de ser l’any per posar les bases per crear un nou premi literari a la ciutat, una iniciativa vinculada amb la capitalitat de Sabadell en matèria cultural l’any 2024. És cabdal que es comencin a introduir novetats amb temps, visió i previsió. Serà un any de grans esdeveniments i de centralitat, i hem d’estar a l’altura com a ciutat de portes enfora. Ens entusiasma que hi hagi iniciativa i voluntat per avançar en matèria cultural, però també és necessari posar el que tenim en ordre. Per posar un exemple, cal millorar les condicions dels museus de la ciutat, promocionar-los i treure’n el màxim rendiment. Hi ha molta feina per fer. La ciutat té dos anys al davant per abordar-ho amb decisió i en benefici de la cultura i dels sabadellencs.

