La Policia Local de Polinyà va enxampar un sabadellenc duent a terme un abocament il·legal de nombrosos neumàtics vells, en un dels contenidors situats a l'aparcament del Centre de Serveis a les empreses i l'emprenedoria de Can Gavarra, la setmana passada. El cos policial ha tramitat una sanció de 300 euros.

La identificació de la persona sancionada ha estat possible gràcies a un testimoni que va facilitar a la policia les dades del vehicle utilitzat per a transportar el material. L'Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús de la Via Pública preveu sancions de fins a 3.000 euros a les persones que llencin escombraries, runes, mobles i altres objectes a la via pública, a la zona forestal o a solars sense edificar, tant públics com privats.

Darrerament, la Policia Local ha intensificat el seguiment d’aquest tipus d'abocaments il·legals o incontrolats, tant per a prevenir casos futurs com per trobar els autors dels abocaments. Una tasca que acostuma a ser complicada i, de fet, una bona part dels casos no s’arriben a documentar. En algunes ocasions els abocaments provenen d’empreses que han hagut de tancar i això fa difícil seguir-ne la pista.

El tipus de deixalles escampades al medi natural també és un motiu de preocupació, no només per l'Ajuntament sinó també pel veïnat i esportistes que passegen per les zones verdes dels entorns de Polinyà. Sovint s’abandonen materials amb un nivell alt de toxicitat com el fibrociment o l'amiant i retirar-los implica un cost econòmic alt per a l'Ajuntament.

