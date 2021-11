Les obres del Passeig, adjudicades per 1,2 milions d'euros

L'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat aquest dilluns les obres de reforma del passeig de la Plaça Major per valor d'1,2 milions d'euros. Es tracta d'un pas indispensable com en totes les grans obres per poder iniciar els treballs, en aquest cas després de les festes de Nadal i previsiblement entre finals de gener i principis de febrer de l'any vinent.

Tot i que l'aprovació s'ha fet a la Junta de Govern Local, l'executiu no n'ha donat gaires més detalls en la roda de premsa posterior perquè tot i que ja es coneix el projecte, n'acabarà de donar tots els detalls i donarà a conèixer amb més detall el calendari d'obres en una presentació que es farà en els pròxims dies. El que ja se sap és que els treballs es preveu que durin vuit mesos, de manera que haurien d'estar enllestits abans que comenci la campanya de Nadal del 2022.

Més arbres i aigua

Amb aquesta obra, el consistori vol actualitzar el Passeig amb més verd i elements d'aigua. Per això, es plantaran 38 nous arbres que s'afegiran als 23 existents, de manera que en total n'hi haurà 61 i així també es guanyaran zones d'ombra. Els abres es plantaran en noves jardineres a peu de terra que substituiran les actuals. L'element més espectacular de l'espai serà el sortidor d'aigua que hi haurà a la part nord, que s'il·luminarà permetent projectar-hi imatges o textos. No seran els únics elements, ja que al terra del llarg del Passeig hi haurà diferents punts d'il·luminació que es podran il·luminar de diferents colors en dates assenyalades i brolladors interactius per animar els infants a jugar-hi i a fer-se seu l'espai.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, reconèixer va en la presentació del projecte del Passeig el juliol passat al Casal Pere Quart que "hi ha una certa pressió a l'Ajuntament perquè agradi a la ciutadania" després d'anys de provisionalitat i múltiples projectes. Aleshores, Farrés també va indicar que les obres no afectaran el pas dels autobusos, que només viurà interrupcions puntuals que es comunicaran al seu moment.

I quan acabin les obres del Passeig està previst que sota terra comencin les que han d'unir els aparcaments de Dr. Robert i d'FGC (ara ja municipal). A falta que s'acabi de concretar exactament el calendari, la idea de l'Ajuntament és que els treballs comencin a finals del 2022 i el nou pàrquing resultant pugui entrar en funcionament el 2021, amb 500 places d'aparcament en total. Per fer-ho possible, però, abans s'ha de finalitzar la concessió que té l'empresa Saba i treure de nou la concessió a concurs.

Per adequar l'aparcament s'invertiran 4,5 milions d'euros que el Govern vol que després acabi pagant la nova concessionària de l'aparcament, junt amb el cost de la compra a Ferrocarrils (4,8 milions d'euros), i el cost del rescat a Saba. 9,3 milions d'euros com a mínim.

