La Mola podria aparèixer nevada en els pròxims dies

A partir d'aquesta pròxima matinada de dimarts, un temporal de llevant afectarà tota Catalunya. La DANA o gota freda, tindrà presència a la ciutat a partir de dimarts, on s'esperen episodis de fortes pluges i on caldrà vigilar les zones inundables, com els passos del riu Ripoll o els ponts de la Gran Via –es poden acumular grans quantitats de litres d'aigua en poca estona– acompanyats de fortes ràfegues de vent. Aquest escenari anirà acompanyat de baixes temperatures, que podrien fregar els 4-5 graus. A més, la cota de neu anirà baixant de manera progressiva, fins a situar-se als 800 metres la matinada de dijous. Per tant, si la previsió meteorològica es compleix, entre dimecres i dijous La Mola podria aparèixer ben emblanquinada.

La previsió per aquesta setmana la ciutat és que des d'aquest mateix dilluns apareixeran ruixats intermitents i a partir d'aquest dimarts la pluja serà protagonista fins dijous. Les temperatures seran baixes –entre els 4 i els 12 graus–. Caldrà abrigar-se i agafar el paraigües.

